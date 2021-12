Ligue des Champions Bayern Munich – FC Barcelone

12/07/2021 à 09h30 CET

Le FC Barcelone et le Bayern sont deux des plus grands clubs d’Europe et avec la plus longue tradition de football continental. Les deux, en fait, sont deux des cinq clubs les plus titrés de l’UEFA Champions League avec cinq et six titres. Jusqu’à présent, sept joueurs au total ont défendu les couleurs des deux équipes depuis sa création..

Les sept footballeurs sont les suivants : Patrik Andersson, Mark Hughes, Pepe Reina, Mark van Bommel, Thiago Alcántara, Philippe Coutinho et Arturo Vidal. Dans jusqu’à six de ces sept cas, ils ont réalisé directement le pont Barcelone – Munich et vice versa. Seul Pepe Reina n’a pas : est passé par Villarreal, Liverpool et Naples avant de signer pour le club bavarois.

Concernant le pont direct, à quatre reprises ils sont partis de Barcelone vers la Bavière, comme c’est le cas de Mark Hughes, Mark van Bommel, Thiago et Coutinho, tandis que dans les deux autres c’était l’inverse : Patrik Anderson et Arturo Vidal ont quitté l’Allianz Arena pour rejoindre le projet de Barcelone.

Le cas le plus célèbre : Philippe Coutinho

Le précédent le plus récent et, pour ne rien arranger, le plus connu est celui de Philippe Coutinho. L’actuel milieu de terrain du FC Barcelone a été prêté lors de la saison 2019/20 en échange de 8,5 millions d’euros étant donné que Il n’a pas eu de minutes de la main d’Ernesto Valverde et le joueur a réalisé le triplé avec l’équipe bavaroise.

Et pas seulement ça : éliminé Barcelone avec une défaite scandaleuse (2-8) en quarts de finale de l’UEFA Champions League avec un doublé qui a définitivement enterré l’équipe alors menée par Quique Setién. Il est sorti avec 15 minutes de la fin et a marqué les deux derniers buts du match.