Ligue des Champions Bayern Munich – FC Barcelone

12/07/2021 à 09h30 CET

les attaquants du Bayern Munich, Robert Lewandowski et Thomas Muller, sont les deux grandes menaces pour le FC Barcelone. En tant que deux joueurs historiques et avec une transcendance totale dans l’approche de Julian Nagelsmann, tous deux sont les meilleurs buteurs des précédents historiques entre les deux équipes avec respectivement sept et quatre buts..

Le Polonais, qui était sur le point de quitter le marché de l’Allianz Arena l’été dernier, a marqué deux fois lors du match le plus récent, lors de la première journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021/22, tandis que l’allemand l’a fait une fois, pour ouvrir l’e-mail.

Au Barça, seuls Leo Messi (4) et Neymar (3), deux joueurs ayant quitté le club plus ou moins récemment, figurent dans le top 5 des meilleurs buteurs, où l’Allemand Marcel Witeczek clôture avec deux buts.

Gagner le Bayern, une question de vie ou de mort

Le match contre le Bayern lors de la dernière journée de l’UEFA Champions League est présenté comme l’un des matches les plus importants de la saison 2021/22 pour l’équipe désormais dirigée par Xavi Hernández. Les Catalans doivent retracer le résultat de Benfica contre le Dinamo Kiev pour obtenir un ticket pour les huitièmes de finale.

Avec deux buts lors des deux premières journées, un minimum 1-0 lors de la double confrontation contre le Dinamo Kiev et le nul contre Benfica, l’équipe culé atteint le match décisif en fonction d’elle-même., mais contre un rival redoutable et un fief dans lequel il n’a jamais gagné auparavant dans son histoire.