Ligue des champions de football | Jorge Jesus exclut de retourner à Flamengo : « Mon objectif est Benfica »

09/12/2021 à 11:58 CET

.

L’entraîneur portugais Jorge Jésus a précisé, après s’être qualifié hier soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, que son « l’accent est Benfica », Pour ce que écarte un possible retour en début d’année dans l’équipe brésilienne de Flamengo.

S’adressant à la télévision « TNT » après le match contre le Dynamo Kiev, Jorge Jesus a insisté sur le fait qu’il est maintenant « concentré avec Benfica » et s’est souvenu que Son contrat avec le club incarné ne prend fin qu’en juillet 2022. Jorge Jésus, après remporter la Ligue brésilienne et la Copa Libertadores en 2019, Il est revenu à Benfica en août 2020 dans le but de relancer le club « las águilas ».

Jorge Jesús s’est félicité d’avoir éliminé le Barça de la Ligue des champions

La victoire d’hier, qui leur a valu la deuxième place du groupe E de la Ligue des champions, « Il est important de récupérer l’image internationale » de Benfica, a souligné Jorge Jesus, qui a salué le fait qu’ils se soient retirés de la compétition à Barcelone, qui était troisième du groupe. « Mon objectif est un seul, Benfica », l’entraîneur a conclu catégoriquement.