12/07/2021

Le à 23:08 CET

Daniel Guillen

L’attaquant du PSG, Léo Messi, a vu la porte contre Bruges lors de la dernière journée de la phase de groupes et a atteint 38 victimes, un chiffre jamais vu auparavant dans l’histoire de la compétition. Après avoir terminé son étape à Barcelone, l’attaquant a fait ses débuts dans cette édition 2021/22 contre Leipzig (2) et Sorcières (2).

L’Argentin, qui a fini par décrocher l’ambitieux projet parisien après avoir échoué à conclure un accord de renouvellement avec Barcelone, a ajouté un total de 124 buts et Arsenal (9), AC Milan (8), Celtic (8), Bayer Leverkusen (7), Manchester City (6), Ajax (6), Olympique Lyon (5), Bayern (4 ) ou le PSG lui-même (4) font partie des victimes préférées.

L’ex de Barcelone a réalisé un doublé lors de la victoire (4-1) sur Bruges et se consolide en tant que deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, juste derrière Cristiano Ronaldo, qui totalise 140 buts depuis la saison 2006/07.

Gagner la cinquième Ligue des Champions, le grand défi

Messi a débarqué à Paris avec un objectif prioritaire : remporter la cinquième UEFA Champions League du record et rejoindre Di Stefano, Maldini, Costacurta ou Cristiano Ronaldo, qui ajoutent un total de cinq titres à son palmarès. Le joueur qui l’a atteint le plus de fois est Francisco Gento avec le Real Madrid : six titres en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 et 1966.

Le Rosario a rejoint Neymar et Mbappé pour mener le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi au premier titre européen de son histoire. D’autres acteurs importants tels que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum l’ont également fait sur ce marché estival..

Les 38 victimes, une par une

L’attaquant continue d’entrer dans l’histoire et Bruges est devenu une victime de plus dans sa carrière sportive. Les victimes de Leo Messi sont les suivantes : Arsenal (9) ; Milan et Celtique (8) ; Leverkusen (7) ; Manchester City et Ajax (6) ; Lyon (5) ; Bayern Munich, Manchester United, PSG, Panathinaikos, Spartak Moscou et PSV (4) ; Chelsea, Shakhtar Donetsk, Stuttgart, APOEL Nicosie, Copenhague et Viktoria Plzen (3) ; Real Madrid, Rome, Liverpool, Tottenham, Bâle, Dinamo Kiev, Juventus, BATE Borisov, Leipzig et Bruges (2) ; Werder Brême, Rangers, Sporting, Borussia M’Gladbach, Olympiacos, Slavia Prague, Borussia Dortmund, Naples et Ferencvaros (1).