Ligue des champions de l’UEFA | Mbappé atteint la trentaine et marque l’histoire

12/07/2021 à 19:07 CET

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé a dépassé les 30 buts en UEFA Champions League à seulement 22 ans et 352 jours, un record qui fait de lui le plus jeune joueur à atteindre ce chiffre dans l’histoire de la meilleure compétition continentale.

30 – Kylian Mbappé a inscrit son 30e but en Ligue des champions, devenant ainsi le plus jeune joueur à franchir ce cap dans l’histoire de la compétition (22 ans et 352 jours). Rapide. #PSGCLU pic.twitter.com/nYsXycvS11 – OptaJean (@OptaJean) 7 décembre 2021

Le Français, qui met fin à son contrat avec le club parisien et dont l’avenir est inconnu, a excellé lors de la victoire contre Bruges lors de la dernière journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Malgré les trois points et la victoire convaincante, les hommes de Mauricio Pochettino ont atteint les huitièmes de finale en tant que deuxièmes des groupes et affronteront un premier.

L’ancien AS Monaco a un total de quatre buts en compétition européenne et sses records s’élèvent à 11 toutes compétitions confondues avec un total de 22 matches disputés lors de la saison 2021/22. Avec Neymar et Messi, il forme un trident de luxe et le PSG est un sérieux prétendant à tous les titres.

Un doublé éblouissant

Mbappé a mis la victoire du PSG sur la bonne voie contre Bruges avec un doublé en 6 minutes et 23 secondes, le plus rapide depuis l’attaquant du Real Madrid Rodrygo, qui l’a fait en six minutes et 13 secondes contre Galatasaray en 2019.

Le Français a une nouvelle fois été décisif pour Mauricio Pochettino et s’est consolidé en tant que meilleur tireur de l’équipe devant Neymar (3) ou Di María (3). L’attaquant était déjà le meilleur buteur de la saison dernière, ce qui lui a permis de remporter le trophée du meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 buts en 31 matchs..