Ligue des champions – Des rivales possibles pour les femmes du Barça en quarts de finale

09/12/2021

Le 10/12/2021 à 01:07 CET

Une fois que le Barça a terminé le processus d’obtention de la première position de son groupe en Ligue des champions féminine, l’équipe du Barça peut désormais faire des spéculations sur l’équipe qui croisera sa route en quarts de finale. Ce sera l’une des trois équipes qui termineront en deuxième position du reste des groupes -Il ne peut pas croiser Arsenal, qui est dans le sien. Une position que seuls les Real Madrid. Les footballeurs entraînés maintenant par José Alberto Toril Ils ont scellé leur place en quarts de finale en battant l’Islandais Breidablik à domicile et seront deuxièmes – après le PSG – quoi qu’il arrive lors de la dernière journée de leur groupe. Il n’y a pas de limitation au tirage au sort, ils pourraient donc rencontrer le Barça (avec qui ils affronteront déjà ce dimanche en championnat).

Deux groupes pour décider

Dans le groupe D, un carambole lors de la dernière journée comme une défaite pour le Olympique de Lyon contre Hacken à domicile, il le classerait deuxième du groupe, avec le Bayern Munich en tant que premier. Mais le plus probable est que les Français passent en leader et que le Barça puisse retrouver les Bavarois en quarts de finale. L’issue est plus incertaine du groupe A, dans lequel il n’est pas encore décidé qui se qualifiera et à quel poste. Chelsea (11 points) et Wolfsbourg (8 points) se mesurent sur le sol allemand, avec la Juventus (8 points) à l’horizon et un engagement facile devant Servette. Il pourrait même y avoir une triple égalité à onze points qui se terminerait en fonction de la « moyenne de buts » ou même du nombre de buts marqués par les trois équipes.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le 20 décembre, tandis que les tours de qualification ne se joueront que les 22/23 mars (aller) et 30/31 mars (retour). Rappelons que la finale se jouera le 22 mai au Juventus Stadium de Turin.