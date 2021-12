Ligue des champions | Double plénum pour la première fois de l’histoire

12/08/2021

Le à 09:38 CET

Depuis que la Ligue des champions a été établie comme la plus haute compétition du football européen, seules sept équipes avaient réussi à clôturer la phase de groupes avec des victoires complètes. Dans aucune édition, il n’y a eu deux équipes qui l’ont atteint, un fait que cette présente édition a été brisée. L’Ajax et Liverpool ont réalisé leur 6 sur 6.

9 – L’Ajax est la 9e équipe de l’histoire de la Ligue des champions à remporter les six matches de la phase de groupes. 1992-93 Milan

1994-95 Paris Saint-Germain

1995-96 Spartak Moscou

2002-03 Barcelone

2011-12 Real Madrid

2014-15 Real Madrid

2019-20 Bayern Munich

2021-22 Liverpool

2021-22 Ajax Complété. pic.twitter.com/KGvnE3geX9 – OptaJohan (@OptaJohan) 7 décembre 2021

Les Milan lors de la saison 1992/93, le PSG en 1994/95, le Spartak de Moscou en 1995/96, le Barça en 2002/03, le Real Madrid au cours des saisons 2011/12 et 2014/15, et le Bayern Munich En 2019/20, ils étaient les seules équipes jusqu’à cette saison capables de terminer la phase de groupes avec des victoires complètes.

L’Ajax a battu le Sporting de Portugal (4-2) tandis que Liverpool a laissé Milan sans compétition européenne avec sa victoire à San Siro (1-2), donnant la passe à l’Atlético de Madrid. De plus, les Néerlandais ont été l’équipe la plus marquante, en l’absence des matches de ce mercredi, avec 20 buts.

Le Bayern pourrait être le troisième

Les Bayern Munich Il pourrait rejoindre les Néerlandais et les Anglais et faire un trio de séances plénières dans cette édition des Champons. Les de Nagelsmann ils reçoivent un Barça qui joue le « tout ou rien ». Malgré les urgences de Barcelone, celles de Munich de bonne assurance ils voudront répéter l’exploit qu’ils ont déjà réalisé il y a deux saisons.

De plus, avec 19 buts, ils pourraient dépasser l’Ajax en tant qu’équipe la plus marquante de la phase de groupes. Lewandowski, Muller et compagnie ont compté leurs matchs par buts, et ils ne manqueront pas l’occasion de clôturer leur groupe en beauté.