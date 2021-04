Ligue des champions EN DIRECT: Actualités de l’équipe Liverpool vs Real Madrid, Man City affronte Erling Haaland et Dortmund, tirage au sort en demi-finale à confirmer

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actions et points de discussion lors d’une autre soirée bien remplie de football de la Ligue des champions.

PRINCIPALES TÊTES:

Commentaires Borussia Dortmund v Man City LIVE: City Eye progresse vers les demi-finales de la Ligue des champions où le PSG attend L’ancienne star de Liverpool, Jermaine Pennant, dit qu’il est “ très possible ” pour les Reds de renverser le déficit contre le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions en demi-finale de la Ligue des champions tirage au sort final: Chelsea pourrait affronter Liverpool tandis que le PSG pourrait attendre Man City Le Bayern Munich est «confiant» qu’il peut battre Man United et Man City à Erling Haaland, et pour seulement 65 millions de livres sterling… Sadio Mane et Mohamed Salah ne pousseront PAS à quitter Liverpool s’ils ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions, dit Danny Murphy Mauricio Pochettino est “ LE MEILLEUR manager du monde ” et mérite les mêmes éloges que Klopp et Guardiola, insiste l’ancien as de Tottenham Andros Townsend