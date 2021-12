Ligue des champions | Haller égale le record de Cristiano Ronaldo

12/07/2021

Le 12/08/2021 à 00:36 CET

L’attaquant de l’Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, vit la porte devant le Sporting CP et devient le deuxième joueur de toute l’histoire de la Ligue des champions à marquer dans les six matches de la phase de groupes après Cristiano Ronaldo lors de la saison 2017/18.

La côte ivoirienne, qui est le meilleur buteur de la compétition devant Robert Lewandowski avec 10 réalisations, continue d’émerger comme l’un des meilleurs marqueurs du continent : a inscrit 19 buts au cours de la saison 2021/22 toutes compétitions confondues sur un total de 21 matchs joués.

L’ancien de West Ham a trouvé sa place dans la capitale néerlandaise et Ten Hag a réussi à taper sur la touche pour valoriser toutes ses vertus. Depuis sa signature début 2021, l’attaquant a marqué 31 buts et 13 passes décisives en 43 matchs officiels en tant que joueur de l’Ajax Amsterdam..

Ajax, une équipe sans pitié

L’équipe d’Erik Ten Hag n’a pas non plus échoué face au Sporting CP et a bouclé une phase de groupes impeccable : Il a ajouté 18 points sur 18 possibles avec six victoires, 18 buts en faveur et seulement quatre contre, ce qui en fait l’une des rares équipes à avoir réalisé un total au premier tour de la compétition..

Aux côtés des Néerlandais, les champions du Portugal en titre ont débarqué du favori Borussia Dortmund et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Allemands, bien qu’ils n’aient pas échoué le dernier jour, ont été laissés de côté pour le but-moyenne et concourra en 2022 en Ligue Europa.