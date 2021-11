Ligue des champions | Hamraoui et Diallo s’entraînent séparément et rateront le choc contre le Real Madrid

17/11/2021 à 18:11 CET

Roger Pros

Kheira Hamraoui Elle a vécu un épisode traumatisant au cours de la première semaine de novembre, lorsqu’elle a été agressée devant un restaurant du Bois de Boulogne le 4 novembre et frappée aux bras et aux jambes avec une barre de fer. Outre le coup moral que cela a entraîné, il a également subi blessures superficielles aux mains et aux jambes.

Dans un premier temps, les regards étaient braqués sur son coéquipier, Aminata Diallo. Cependant, les Français sont sortis du centre de l’affaire en tant que principal coupable. Plus tard, on a également appris que Éric Abidal et surtout son épouse Hayet, pourraient être impliqués.

On ignore encore qui ou qui étaient les auteurs de l’attentat embarrassant. En attendant de connaître la paternité de l’attaque, le club dans lequel les deux joueurs sont actifs, le Paris Saint Germain, a décidé que les deux footballeurs continuent formation en marge et séparément. En conséquence, les deux Diallo comme Hamraoui ils rateront le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid jeudi prochain, 18 novembre.

De même, le club parisien a lui aussi décidé d’annuler une nouvelle fois tous les vos engagements envers les médias, il n’y aura donc pas de conférence de presse des entraîneurs Didier Ollé-Nicolle. Cette décision aurait pour objectif protéger l’équipement des informations et spéculations sur l’agressivité.

Quelques intentions en revanche qui n’ont pas abouti, puisque sur le plan sportif le PSG vient de s’incliner par un retentissant 6-1 contre l’Olympique de Lyon, alors qu’il a demandé le report dudit match en raison de la situation que traverse le club.