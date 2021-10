Ligue des champions : la raison pour laquelle Mbappé a laissé Messi tirer le penalty au PSG

20/10/2021

Le à 08:24 CEST

Lors d’une autre soirée de football des Champions au Parc des Princes à Paris, Leo Messi est revenu à être le protagoniste lors de l’obtention retournez le tableau des scores avec un double. Le match avait fait chuter l’équipe parisienne, mais les deux buts de la star argentine, dont l’un sur penalty, leur ont donné des ailes contre le RB Leipzig. Mbappé a ouvert le score.

Eh bien, ledit penalty, qui signifiait le 3-2 final, a été tiré par Leo Messi, ce qui a soulevé certaines questions. Cela a été transmis à Mbappé, un lanceur régulier de l’équipe parisienne, qui a très élégamment répondu : « Pourquoi ai-je laissé le penalty à Messi ? Normal. C’est le respect. C’est le meilleur joueur du monde« .

Mais loin de rester ici, il a également déclaré : « Il vient dans notre équipe, c’est un privilège que vous veniez jouer avec nous. Il y a un penalty, il l’a lancé et a marqué. Le second, il a voulu me le donner, et j’ai échoué. »

C’est comme ça, déjà en 90+4, ils ont signalé un autre penalty au PSG, qui cette fois a fait un coup de pied Mbappé, mais il a échoué et le tableau de bord est resté 3-2.