Ligue des champions: les fans de Manchester United se sentent confiants après le tirage au sort – Man United News And Transfer News

Manchester United a été attiré dans le même groupe de Ligue des champions que Villareal, Atalanta et BSC Young Boys.

Ole Gunnar Solskjaer se soutiendra lui-même et ses joueurs pour passer aux huitièmes de finale après avoir échoué la saison dernière.

United a rejoint la Ligue Europa après des performances choquantes, après avoir initialement ouvert sa campagne avec brio.

Le tirage au sort plus facile ne laisse à Solskjaer aucune excuse et l’espoir de faire mieux cette fois-ci en Europe.

Les Diables rouges chercheront notamment à se venger de Villareal, après avoir perdu contre eux en finale de la Ligue Europa aux tirs au but.

🏆 Notre groupe #UCL terminé ressemble à ça… Qu’en pensez-vous, les rouges ? 👊#MUFC | #UCLdraw – Manchester United (@ManUtd) 26 août 2021

Les fans avaient ceci à dire :

Pensez que @ManUtd doit progresser depuis les phases de groupes de la ligue des champions de cette saison. Absolument aucune excuse. Tirage au sort très favorable. https://t.co/3YZTgm3ya0 — Annemarie Dray. (@Anna__Dray) 26 août 2021

Villarreal, Atalanta & BSC Young Boys. Nous pourrions en fait passer par cette année. – Ryan. 🔰 (@Vintage_Utd) 26 août 2021

Groupe favorable sur le papier !!! Je dois sortir de ça PAS d’excuses ! #UCLdraw — 🔰 Flex 🔰 (@FlexUTD) 26 août 2021

L’équipe de Solskjaer a été renforcée par les arrivées de Raphael Varane et Jadon Sancho, deux joueurs qui ont déjà beaucoup d’expérience en Ligue des champions, en particulier le premier.

Le sensationnel Français a quatre médailles à son actif, grâce à son passage au Real Madrid au cours de ses années dominantes sous Zinedine Zidane.

Manchester United n’est peut-être pas le favori pour remporter la Ligue des champions cette saison, mais Solskjaer est sous pression pour qu’il remette une sorte de trophée.

Une sortie de la phase de groupes ne sera certainement pas acceptable cette fois-ci non plus, les enjeux étant plus élevés cette campagne.