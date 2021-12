Ligue des champions Liverpool : programme et où regarder à la télévision

12/05/2021 à 17:56 CET

Le dernier jour de la Ligue des champions marque la fin de la phase de groupes et cède la place à la vraie compétition, où les meilleures équipes d’Europe décideront qui est choisie pour remporter le titre cette année. C’est l’une des compétitions les plus importantes de l’histoire du football. Dans ce cadre, ils seront confrontés à la Milan et Liverpool au Giusseppe Meazza.

Cette fois, les équipes espagnoles souffrent. Les L’Atlético de Madrid dispute une finale précoce en phase de groupes contre Porto car il pourrait être laissé de côté. La même chose arrive avec Barcelone, qui affronte l’équipe la plus coriace de son groupe tandis que son rival ne joue rien et doit gagner oui ou oui. Villarreal et Séville doivent également gagner oui ou oui face à leurs rivaux directs. La seule équipe espagnole déjà classée mathématiquement est la Real Madrid.

Au niveau européen, les équipes les plus coriaces restent très claires : Le Bayern Munich, Manchester City, le PSG, Liverpool et Chelsea maintiennent un niveau incroyable.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 6 DE LA PHASE DE GROUPES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Les deux équipes affronteront le 7 décembre à 21h00 et peut être pleinement apprécié via la Ligue des champions Movistar.