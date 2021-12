Ligue des champions | Luka Modric, centenaire en Ligue des champions

12/07/2021

Daniel Guillen

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, a atteint 100 apparitions en Ligue des champions et il devient le neuvième joueur qui, vêtu de l’élastique blanc, atteint ce chiffre dans toute l’histoire du club. Dans l’équipe actuelle, seuls Toni Kroos (119), Karim Benzema (116) et Marcelo (101) ajoutent plus de matchs.

100 – @lukamodric10 🇭🇷 est devenu le neuvième joueur qui, alors qu’il était à @realmadrid, a atteint les 100 matchs en @LigadeCampeones (92 matchs avec les blancs). Centenaire #RealMadrid #UCL pic.twitter.com/fyevr2vbor – OptaJose (@OptaJose) 7 décembre 2021

Le Croate, qui fait partie des joueurs les plus utilisés par Carlo Ancelotti cette saison 2021/22, enregistre 92 apparitions avec le Real Madrid, avec six buts et 13 passes décisives, et huit autres avec Tottenham, avec un but et une passe décisive. Le Balkan a débuté 85 % des fois dans la compétition au cours de sa carrière à Londres et à Madrid.

L’ancien Tottenham a réalisé 100 matchs en tant que joueur blanc comme avant Iker Casillas, Raúl González, Sergio Ramos, Karim Benzema, Roberto Carlos, Marcelo, Cristiano Ronaldo et Toni Kroos. Dans son palmarès, il y a un total de quatre titres, dont trois obtenus consécutivement avec le Real Madrid.

Le Borussia Dortmund, son rival préféré

Le Balkan a fait ses débuts avec le Real Madrid en Ligue des champions avec une victoire (3-2) contre Manchester City lors de la saison 2012/13.. Depuis lors, il a affronté d’innombrables rivaux, parmi lesquels le Borussia Dortmund se distingue avant tout : les Allemands sont l’adversaire qu’ils ont le plus joué avec trois victoires, trois nuls et trois défaites.

Dans un regard plus global, Modric Il a disputé un total de 408 matchs officiels en tant que cible toutes compétitions confondues, où il a marqué 28 buts et 66 passes décisives.. Il a également été international jusqu’à 146 fois, le joueur qui l’a fait le plus dans l’histoire de l’équipe nationale.