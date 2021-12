Ligue des champions | Salah continue de faire ce qu’il fait le mieux

12/07/2021 à 22:55 CET

L’attaquant de Liverpool, Mohamed salah, a de nouveau marqué contre l’AC Milan lors de la dernière journée de l’UEFA Champions League et a déjà dépassé les 20 buts lors de la saison 2021/22. C’est la cinquième saison consécutive qu’il atteint ce record et n’en est qu’une de plus à égaler Ian Rush, qui en a signé six entre 1982 et 1987..

5 – Mo Salah est le premier joueur à marquer plus de 20 buts en cinq saisons consécutives pour Liverpool toutes compétitions confondues depuis Ian Rush de 1981-82 à 1986-87 (six de suite). Célèbre. pic.twitter.com/dQSH9vHaAn – OptaJoe (@OptaJoe) 7 décembre 2021

L’Egyptien, qui est l’un des joueurs les plus décisifs du Liverpool de Jürgen Klopp, Il a également atteint 39 buts dans la meilleure compétition continentale et devient le 18e meilleur buteur de l’histoire de la compétition, égalé par Fernando Morientes.

L’ancien AS Roma, en fait, n’est qu’à cinq buts de plus d’égaler l’ancien joueur de Chelsea Didier Drogba en tant que joueur africain à avoir marqué le plus de buts en Ligue des champions. Il l’a récemment dépassé en Premier League, où il totalise 110 buts en 173 matches officiels..

Un joueur historique à Anfield

Salah est devenu l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire récente de Liverpool, marqué par la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020. Depuis son arrivée des Jeux Olympiques de Rome, l’ailier a marqué 144 buts et distribué 56 passes décisives en 223 matches officiels.

L’Africain est en effet le septième meilleur buteur de l’histoire du club, juste derrière Ian Rush (336), Steven Gerrard (186), Robbie Fowler (183), Roger Hunt (181), Sir Kenny Dalglish (161) et Michael Owen (158).