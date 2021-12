Ligue des champions | Tuchel, en colère : « On a oublié ce que la meilleure équipe nous a fait »

09/12/2021 à 18:53 CET

Les Chelsea FC tous les nombres se terminaient comme leader de son groupe d’UEFA Champions League. C’était donc quelques minutes seulement après la fin de son match contre le Zenit Saint-Pétersbourg. Cependant, un but à la fin de la « rencontre des Russes à la 94e minute » Cela a fait perdre aux « bleus » leur leadership, contre une Juventus qui a fait ses devoirs et dépassé la première position du groupe.

Après le match et le mauvais match des Londoniens, le coach de l’équipe Thomas tuchel il était critique et en colère contre ce qui s’est passé en Russie et l’a montré comme ceci lors de la conférence de presse d’après-match : « On oublie ce que la meilleure équipe nous a fait. La pression, le niveau de concentration. Le niveau de pression la saison dernière était suffisamment élevé pour être la meilleure équipe. Cependant, une fois qu’il baisse de 5% ou 10%, nous changeons notre comportement. Ensuite, nous avons commencé à gérer les résultats, en fonction du score », a expliqué le techniquement bouleversé.

Enfin, l’Allemand a également ajouté : « Mon analyse est très claire : notre comportement change lorsque nous gagnons sur le tableau de bord et c’est quelque chose que nous n’avons jamais fait et que nous ne devrions jamais faire. Si vous modifiez votre comportement par le tableau de bord, vous autorisez la possibilité d’être puni. Et c’est très facile. Nous avons besoin d’un niveau plus élevé de sprints, d’un niveau de course plus élevé, d’un niveau d’intensité et de concentration plus élevé. C’est aussi simple que ça », a-t-il déclaré. Tuchel.