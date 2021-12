Ligue des champions | Une phase de groupes record

11/12/2021 à 08:00 CET

Bayern Munich, clôturé la phase de groupes en battant à nouveau le Barça (3-0) et laissant les Catalans hors de la compétition européenne de haut niveau. Le Bayern a pour la deuxième fois de son histoire plein de victoires en phase de groupes, ce qui n’a été réalisé que 10 fois dans l’histoire de la Ligue des champions.

18 & 19 – Avec 18 points et une différence de buts de +19, le FC Bayern a égalé le meilleur record jamais enregistré en phase de groupes par une équipe dans l’histoire de la Ligue des champions, le Bayern lui-même remportant également le maximum de points avec un score de +19 GD en 2019-20 . #FCBFCB #UCL pic.twitter.com/Wvbj3NNxnn – OptaFranz (@OptaFranz) 8 décembre 2021

De plus, les Bavarois ont récolté la meilleure phase de groupes de tous les temps, égalant celle qui ils ont déjà fait eux-mêmes la saison 2019/20. Le Bayern a réalisé une différence de +19 entre les 22 buts pour et les 3 contre.

Lors de l’édition 2019/20, les Allemands ont marqué jusqu’à 24 buts mais ont encaissé 5 buts. Dans une édition marquée par la pandémie, et par le 2-8 qui mettrait le Barça en quart de finale, Le Bayern finirait par remporter sa sixième Coupe d’Europe.

Un huitième plein d’émotions

La Ligue des champions 2021/22 a déjà défini les 16 meilleures équipes. Dès confirmation de la Villarréal, qui a battu Atalante à domicile, City, PSG, Liverpool, Atlético, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter, Bayern, Benfica, United, Villarreal, Lille, Salzbourg, Chelsea et Juventus Ils sont déjà en huitièmes de finale.

Le tirage de lundi prochain nous laissera sûrement des couples de haut niveau et plus d’un avec beaucoup de « morbide ». Le Real Madrid malgré sa première place ils pourraient s’affronter contre Chelsea ou le PSG par exemple, alors que l’Atlético et Villarreal voudront éviter à tout prix Bayern, Manchester City et Liverpool.