Ligue des jeunes de l’UEFA : Real Madrid U-19 2-1 contre l’Inter Milan

Un étourdissement d’Oscar Aranda a aidé la Juvenil A à affronter l’Inter en UEFA Youth League mardi soir, les champions en titre s’imposant 2-1.

Madrid avait besoin d’une victoire ici pour sceller la première place du groupe et éviter un match nul plus difficile au deuxième tour. Ils n’ont pas tardé à saisir ces trois points cruciaux. Dix minutes après le début de la première mi-temps, David Gonzalez s’est converti sur place après une faute dans la surface.

Les deux équipes ont eu une possession assez égale au fur et à mesure que le match avançait, mais c’était l’équipe locale qui en faisait le plus et aurait pu doubler son avance juste avant la mi-temps lorsque David Gonzalez est entré derrière la ligne de l’Inter. Sa croix a raté de peu un Bruno qui l’attendait. L’Inter a eu ses moments, mais ils étaient rares jusqu’à ce qu’Abiuso égalise en seconde période.

Le gardien de but avait son rôle à jouer dans celui-ci, renversant un centre assez simple pour que l’attaquant engloutisse. Cela a laissé Hernan Perez besoin d’héroïsme alors il s’est tourné vers son banc, éliminant Bruno Igelsias, Israel Salazar et Pablo Martin pour Manuel Moran, Alvaro Rodrgiuez et Oscar Aranda.

Aranda est en quelque sorte un poids lourd à avoir sur le banc étant donné à quel point il a été impressionnant jusqu’à présent cette saison et sa classe n’a pas pris le temps de briller. Après seulement sept minutes, Aranda a dépassé un groupe de défenseurs de l’Inter et a décoché un tir dans le coin supérieur.

Madrid n’était pas disposé à céder à nouveau l’avantage et les chances sont devenues beaucoup plus unilatérales, le match se terminant dans la surface de réparation de l’Inter. Le Juvenil A devra attendre pour découvrir ses prochains adversaires alors que les phases de groupes se terminent mercredi dans les autres groupes.