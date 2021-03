Ligue espagnole – Real Madrid: le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est-il possible?

Ils n’ont pas mieux vécu depuis cet été 2018. Ni l’un ni l’autre. S’ils le pouvaient, ils se retrouveraient sur la route, mais l’adieu de Cristiano Ronaldo au Real Madrid était médité, consensuel et une décision que les deux parties ont adoptée après une période de détérioration qui a conduit à l’adieu des Portugais au club blanc.

Cristiano Ronaldo manque-t-il le Real Madrid? Oui et plus après l’élimination contre Porto. Et l’entité madrilène aux Portugais? Bien sur que oui. Il est évident. Le retour de l’attaquant serait-il possible pour l’équipe qui l’a élevé au sommet du football? C’est une option en principe exclue par Madrid et non par manque de désir. Ils savent qu’ils étaient plus quand ils marchaient main dans la main.

Cependant, selon Josep Pedrerol à El Chiringuito, « Jorge Mendes a discuté avec le Real Madrid de la possibilité d’un retour de Cristiano Ronaldo ». C’était une conversation sur un ton informel mais un test du club blanc à part entière. Les Guides de CR7 au Real Madrid, à ceux qui étaient ses compagnons, à ses dirigeants, ils ont répété ces derniers mois. Le dialogue a été repris il y a à peine un an. Le retour de l’attaquant au Bernabu, lors de ce qui était le dernier match au stade de Madrid, a abattu le mur qui avait été construit après les adieux de l’été 2018.

L’idée d’un éventuel retour est passée par la tête du joueur. La Juventus, comme le reste des équipes mortelles, traverse un moment économique délicat, qui acquiert une dimension encore plus grande après l’élimination en Ligue des champions contre Porto. La situation est devenue plus que préoccupante. A quoi il faut ajouter les doutes qu’il transmet chaque jour en Serie A. Règles inter et seuls les échecs répétés de l’équipe de Conte remettront l’équipe des Turins dans le combat (dix points d’écart bien qu’un match soit en cours).

Même en Italie, la rumeur commence à se répandre que La Juventus cherche une issue à CR7 en raison de son salaire élevé. La situation nous invite à penser que les jours de l’attaquant sont peut-être comptés, mais le gros problème que l’on peut trouver est la question fiscale, celle qui lui permet de ne payer que 25% de ses revenus, ce qui est difficile à égaler nulle part. .

En février 2018, des tensions internes ont conduit à l’adieu ultérieur de Zidane, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid ont signé un engagement qui signifiait pour les deux parties à l’époque une libération en raison de l’énorme fardeau émotionnel qu’ils enduraient.

Maintenant et vu avec l’avantage du passé, la décision n’était pas la meilleure. CR7 commence à réfléchir à des solutions et les messages sont répétés au club qui lui a tout donné, Mais ce retour possible appartient plus aux rêves et aux désirs qu’à la réalité, mais dans le football, tout est possible. Les mouvements s’intensifieront dans les semaines à venir.