Ligue Europa Conference : Format, règles, dates des rencontres

in

Tottenham est sur le point de lancer sa campagne en UEFA Europa Conference League.

L’UEFA a lancé l’Europa Conference League, sa troisième compétition de clubs qui se déroulera aux côtés de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

.

L’UEFA a créé une nouvelle compétition appelée Europa Conference League

Les Spurs ont terminé à la septième place de la Premier League la saison dernière pour confirmer leur place dans le tout nouveau tournoi.

Ils entameront leur campagne du Groupe G ce soir avec un déplacement à Rennes avant d’affronter Vitesse et NS Mura.

Mais en quoi consiste la nouvelle compétition ? Ne vous inquiétez pas, voici tout ce que vous devez savoir…

Ligue Europa Conférence : qu’est-ce que c’est ?

Cette toute nouvelle compétition est un moyen pour les clubs qui pourraient avoir du mal à se qualifier pour les deux autres compétitions de l’UEFA de découvrir le football européen.

Avec la bataille féroce pour la Ligue des champions et la Ligue Europa chaque saison, les clubs ont désormais une nouvelle possibilité de jouer parmi l’élite européenne.

S’exprimant sur la compétition, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a déclaré : « La nouvelle compétition interclubs de l’UEFA rend les tournois interclubs de l’UEFA plus inclusifs que jamais.

“Il y aura plus de matches pour plus de clubs, avec plus d’associations représentées dans les phases de groupes.”

.

Tottenham de Nuno Espirtio Santo affronte Rennes, Vitesse et NS Mura dans le groupe G de la Ligue Europa Conference : Qui se qualifie dans le Prem ?

Le vainqueur de la Carabao Cup se qualifie pour la Conference League.

Cependant, comme Manchester City a remporté la coupe pour la quatrième saison consécutive la saison dernière et avait déjà assuré le football en Ligue des champions, la place a été attribuée à la prochaine équipe la mieux classée qui ne s’était pas qualifiée pour un tournoi européen.

Cela signifiait que l’équipe classée septième s’était qualifiée.

West Ham, Arsenal, Everton et Leeds étaient tous proches de jouer dans l’UECL mais c’est Tottenham qui représentera l’Angleterre cette saison.

À l’instar de la Premier League, les septièmes meilleures équipes d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne sont présentes.

Les goûts de Rome, Bâle et Feyenoord sont en compétition tandis que les équipes classées troisième des groupes de la Ligue Europa entreront plus tard.

Tirage au sort complet de l’Europa Conference League

Groupe A : LASK, Maccabi Tel-Aviv, Alashkert, HJK Helsinki

Groupe B : Gent, Partizan, Flora Tallinn, Anorthosis Famagouste

Groupe C : Roma, Zorya Luhansk, CSKA Sofia, Bodo/Glimt

Groupe D : AZ Alkmaar, CFR Cluj, Jablonec, Randers

Groupe E : Slavia Prague, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haïfa

Groupe F : FC Copenhague, PAOK, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Groupe G : Tottenham, Rennes, Vitesse, NS Mura

Groupe H : Bâle, Qarabag, Kairat Almaty, Omonoia

Ligue Europa Conférence : Quand auront lieu les luminaires ?

Les calendriers du nouveau tournoi sont les mêmes que ceux de la Ligue Europa.

Les matchs auront lieu les jeudis, avec des coups d’envoi à 17h45 et 20h, heure du Royaume-Uni.

Ligue Europa Conférence : Comment ça marche?

Les tours qualificatifs se sont joués au cours de l’été et nous en sommes maintenant à la phase de groupes proprement dite.

Tottenham, en tant qu’équipe qualifiée pour la Premier League, est entrée en phase de barrage et a battu Pacos de Ferreira pour faire le tournoi principal.

Désormais, les huit vainqueurs de groupe se qualifieront pour les 16 derniers.

Un tour de barrage sera ensuite disputé avant les huitièmes de finale entre les huit deuxièmes de groupes et les troisièmes des groupes de la Ligue Europa.

La finale de l’Europa Conference League se jouera le 25 mai à Tirana, en Albanie.

Ligue Europa Conférence : Quel est le prix?

Le vainqueur de la Conference League se qualifiera pour la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine, à moins qu’il ne se soit qualifié pour l’UCL.