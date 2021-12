Ligue Europa de l’UEFA | Quelles équipes jouent en Ligue Europa ?

12/08/2021 à 18:51 CET

L’UEFA Europa League est aujourd’hui l’une des compétitions les plus attractives du continent et la présence de clubs comme le Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Leverkusen ou West Ham implique une égalité maximale dans cette édition. Lors de la dernière journée de Ligue des champions, certains clubs comme Barcelone, Benfica, Salzbourg ou Séville, entre autres, pourraient également chuter.

La deuxième compétition européenne de haut niveau a subi quelques changements avec la création et la consolidation de l’UEFA Conference League lors de la campagne 2021/22. La phase de groupes a été réduite de 48 à 32 équipes et les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les deuxièmes équipes le feront lors d’un match nul contre les huit clubs relégués de l’UEFA Champions League..

Les équipes qui composent la phase de groupes ont obtenu leur billet comme suit : 10 équipes qui accèdent automatiquement par leur position dans le tournoi de la ligue de la saison précédente, 10 équipes qui procèdent aux play-offs et au troisième tour de qualification de la Ligue des champions et 12 autres équipes qui quittent les play-offs de la Ligue Europa.

A défaut de clôturer les quatre derniers groupes de la Ligue des Champions, Leipzig, Porto, Borussia Dortmund et Sheriff Tiraspol ils font déjà partie de la phase finale de la Ligue Europa. Ainsi le Zénith et ils pourraient le faire aussi Barcelone ou Benfica du groupe E, Villarreal ou Atalanta du groupe F et Lille, Salzbourg ou Séville du groupe G.

Les équipes qui ont mis en place la phase de groupes sont les suivantes :

Groupe A: Olympique Lyon, Rangers, Sparta Praha et Brondby

Groupe B : AS Monaco, PSV, Real Sociedad et Sturm Graz

Groupe C : Leicester, Spartak, Naples et Legia

Groupe D : Eintracht, Olympiacos, Fenerbahce et Anvers

Groupe E : Galatasaray, Lazio, Marseille et Lokomotiv

Groupe F : Red Star, Sporting Braga, Midtjylland et Ludogorets

Groupe G : Leverkusen, Real Betis, Celtic et Ferencvaros

Groupe H : West Ham, Dinamo Zagreb, Genk et Rapid Vienna