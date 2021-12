Ligue Europa | Le tireur de la Real Sociedad est de retour

10/12/2021 à 09:15 CET

L’attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, a de nouveau été décisif pour son équipe avec deux buts lors de la victoire (3-0) face au PSV. Dans quels sont ses deux premiers buts depuis son retour de blessure, l’attaquant et l’équipe basque seront dans le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa en tant que deuxième du groupe.

0,44 – @ mikel10oyar a marqué sept buts en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, son meilleur ratio par match (0,44) en sept campagnes avec @RealSociedad. Tireur. #LigueEurope – OptaJose (@OptaJose) 9 décembre 2021

Le Basque, qui a raté un total de sept matches officiels en raison d’une rupture de fibre alors qu’il était concentré avec l’équipe nationale, a marqué un total de huit buts en 16 matchs cette saison 2021/22. Avec une efficacité de 0,5 point par match, le joueur a le meilleur score de sa carrière à la Reale Arena.

Le txuri-urdin est un joueur essentiel pour Imanol Alguacil avec Isak sur le plan offensif. Depuis ses débuts en équipe première, l’équipe a marqué 72 buts et 46 passes décisives en 255 matchs et a été internationale jusqu’à 21 fois, où il a marqué six buts et a été important lors du dernier Championnat d’Europe et aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La Real Sociedad n’échoue pas le jour J

L’équipe d’Imanol Alguacil n’a pas échoué contre le PSV et s’est illustrée avec une victoire qui l’a boosté jusqu’au tour précédant les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les buts d’Oyarzabal (2) et de Sorloth laissent l’équipe basque en deuxième position et ils joueront la passe contre une UEFA Champions League reléguée.

L’équipe de Saint-Sébastien continue dans une grande dynamique à la fois en Liga et en Ligue Europa et l’illusion reste intacte. Ceux d’Imanol Alguacil jouent particulièrement bien, rivalisent et visent haut en cette saison 2021/22.