Ligue Europa | Orsic, un rival très redoutable du Barça

10/12/2021 à 11:05 CET

Les Barça vous connaissez déjà votre six rivaux possibles pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Naples, Lazio, Olympiakos, Rangers, Braga et Dinamo Zagreb, l’un d’eux sera le rival qui attribuera le tirage au sort lundi prochain.

Mislav orsique, le joueur le plus en forme de la compétition, sera un grand danger pour le Barça si le tirage au sort fait du Dinamo Zagreb un rival. Le Croate a directement participé à 12 buts lors de ses 13 derniers matches de Ligue Europa.

Avec 8 buts et 4 passes décisives, Orsic a une nouvelle fois été l’une des sensations de la phase de poules. Avec deux buts et deux passes décisives dans cette édition, le Croate est le joueur le plus remarquable d’une équipe toujours redoutable.

Une phase de poules terminée de la meilleure des manières

Les Croates ont clôturé la phase de groupes en battant West Ham à l’extérieur (0-1). Un but d’Orsic a brisé l’invincibilité des « hummers », déjà leaders avant de disputer la dernière journée. De plus, l’objectif d’Orsic était le Le premier but de West Ham à domicile en phase de groupes.

Les West Ham, qui était déjà la première depuis hier, a donné l’occasion de débuts jusqu’à six jeunes de son académie, étant la première fois de son histoire en Europe avec deux dans le onze de départ, Sonny Perkins et Jamal Baptiste.