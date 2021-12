Ligue internationale de football | Arteta en a marre : « Je ne suis pas un dictateur, j’exige juste du respect et de l’engagement »

24/12/2021 à 14:17 CET

Marc del rio

La tension qui se vit Arsenal et qui a pour protagonistes Mikel Arteta et Pierre Emerick Aubameyang commence à atteindre environ limites insoutenables.

L’entraîneur de Saint-Sébastien a enlevé le capitanat à la grande star de l’équipe après un acte d’indiscipline perpétré par le Gabonais, arrivé à Londres avec un jour de retard après avoir eu l’autorisation du club de se rendre en France et de rencontrer sa mère. Cet épisode n’est pas le premier puisque Arteta est aux commandes de l’équipe, et fatigué de ces « affaires extra sportives », a décidé de retirer le brassard de capitaine, dans un décision controversée et qu’il n’a pas fini de bien siéger dans certains secteurs de la presse britannique.

Arteta : « Si je n’obtiens pas le respect et l’engagement de mes joueurs, je ferai mes valises et j’irai ailleurs »

Certains médias ont qualifié Arteta de « dictateur » ou de leader d’Arsenal « avec une main de fer ». Quelques accusations qui semblent avoir rempli la patience du technicien, qui lors de la dernière conférence de presse s’est exprimé clairement sur la décision qu’il a prise avec Aubameyang : « Je n’établis pas mon autorité en étant un dictateur impitoyable. Je ne demande qu’une chose : le respect et l’engagement. A ce niveau, Si je ne peux pas, je ferai mes valises et j’irai ailleurs parce que c’est le moins que je puisse demander », a expliqué Arteta dans un communiqué recueilli par « The Telegraph », qui reflète l’emphase avec laquelle l’entraîneur s’est exprimé.

Dart à Aubameyang : « Pour réussir, il faut vouloir représenter un club de la taille d’Arsenal »

Arteta en a également profité pour lancer une dard à un Aubameyang dont l’avenir au sein du club londonien est incertain. « Pour réussir, il faut être passionné par quelque chose et vouloir représenter un club de cette taille, avec son histoire. C’est le standard minimum qu’il faut avoir. Je ne demanderai à personne de mettre le ballon dans l’équipe à chaque fois que je le frapperai, mais je leur demanderai de faire ce qu’il faut chaque jour pour ce club. n’a même pas entré les appels.

Sa situation et son salaire élevé le conduisent à une sortie plus que possible

L’attaquant est arrivé à Arsenal en 2018 à partir de Borussia Dortmund en échange de plus de 60 millions d’euros. Après deux saisons à haut niveau, Aubameyang a renouvelé en 2020 au rythme de 350 000 livres par semaine dans un engagement qui le lie aux « artilleurs » jusqu’en 2023. La situation, loin de s’améliorer, semble vouée à un départ des gabonais, auxquels de nombreux clubs européens sont attentifs.