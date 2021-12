Ligue internationale de football | Cucurella valorise la situation du Barça : « Les choses n’ont pas été bien faites et maintenant elles ont explosé »

24/12/2021

Marc Cucurella est sur le point de contester sa première ‘Le lendemain de Noël’, prévu pour ce dimanche 26 décembre prochain, dans lequel il sera mesuré à Brentford, ensemble qui occupe la 12e position de la Premier League avec 20 points, le même que son Brighton, que l’été dernier a décidé payer sa clause de résiliation de 18 millions d’euros pour l’incorporer de Getafe.

Le jeune homme d’Alella est revenu sur le côté gauche en Angleterre, et avec « les goélands » il accumule déjà 14 matchs au cours desquels il a joué 1 133 minutes.

Cucurella, enthousiasmé par son premier « Boxing Day »

Cucurella a assisté à la « Cadena Ser » à la veille de son premier « Boxing day », une date spéciale pour le défenseur qu’il n’a pas perdu de vue en jouant dans le championnat espagnol. « Je me souviens il y a quelques années, quand j’ai vu qu’il y avait des matchs en Premier, j’ai dit à mon partenaire que J’aimerais jouer à Noël, ce qui doit être spécial. Nous avons de la chance que le 26, nous jouions à domicile devant nos gens », a expliqué l’arrière de Brighton.

« Les choses au Barça n’étaient pas bien faites depuis longtemps »

Ils ont également interrogé Cucurella à son sujet le Barça, avec lequel a fait ses débuts en équipe première le 24 octobre 2017 contre le Real Murcia en Copa del Rey. Interrogé par la situation actuelle du club, le footballeur s’est montré énergique et a affirmé que « Les choses n’avaient pas été bien faites depuis longtemps et maintenant elles ont explosé. Ils auront 2 ou 3 ans pendant lesquels il leur sera difficile de concourir pour les titres, mais les joueurs de la carrière trouvent la clé ».

« Au Barça, la seule chose qui compte, c’est la victoire, la recherche du résultat immédiat »

Une carrière dont Cucurella faisait partie, même s’il n’a pas pu profiter d’assez d’opportunités avec la première équipe pour démontrer un talent qui pourrait être exposé à Eibar et Getafe, quelque chose que le latéral a essayé d’expliquer: « Au Barça, la seule chose qui compte, c’est de gagner. C’était mon tour, ils avaient une super équipe et c’est peut-être pour ça qu’ils ne m’ont pas donné l’opportunité, parce que chercher le résultat immédiat ».

Cucurella sur Nico et Gavi : « Je suis content pour eux, on était des coéquipiers qui avaient l’illusion de jouer en équipe première »

En outre, sur son départ du Barça, l’ailier de 23 ans déclare que pris la bonne décision. « Je ne suis pas désolé parce que sinon Je ne serais pas là où je suis. Je n’ai pas eu cette opportunité, cette porte s’est fermée mais d’autres m’ont été ouvertes », explique une Cucurella qui se réjouit que Nico et Gavi ont rejoint l’équipe première du Barça et sont deux joueurs importants pour Xavi Hernández : « Je suis content pour eux. Je les ai vus dans la salle à manger et Je ne suis pas du tout en colère, nous étions des coéquipiers qui avaient la même illusion : jouer en équipe première », conclu.