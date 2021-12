Ligue internationale de football | Emerson Royal « se mouille » entre Messi et Cristiano

29/12/2021 à 15h00 CET

Marc del rio

L’histoire d’Emerson Royal avec le Barça n’a pas duré longtemps. Après son transfert au Betis à son arrivée dans le championnat espagnol, l’arrière latéral brésilien allait faire partie de l’équipe première du Barça pour la saison en cours, mais après la dispute entre les trois premiers matchs de championnat avec le maillot du Barça, le club a accepté une offre de 25 millions d’euros de Tottenham Hotspur qui l’a fait s’envoler pour l’Angleterre.

Dans le club de Londres Emerson a eu la confiance de Nuno Espírito Santo et d’Antonio Conte, dans une année difficile pour les Spurs. Il y a 1 325 minutes jouées entre le Premier, la Carabao Cup et la Conference League sur un total de 18 matchs.

Emerson, énergique : « Messi est meilleur que Cristiano, le Portugais n’est pas si difficile à arrêter dans un 1 contre 1 »

Le Brésilien a participé au « Bolivia Talk Show », dans lequel en plus de passer en revue sa carrière et son moment de football actuel, ils l’ont également interrogé sur le comparaison entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo, et avec lequel des deux footballeurs il est resté. Loin d’éviter la question, Emerson était clair et précis : « Messi va mieux. Cristiano est un joueur qui marque des buts, mais ce n’est pas si difficile de s’arrêter dans un 1 contre 1 », a avoué le Brésilien.

Tottenham d’Emerson, récupère des positions en Angleterre

« Cristiano est un crack, il n’a pas besoin de commentaires, mais Messi est supérieur », a conclu un Emerson dont Tottenham semble reprendre le cap en Premier. Après le nul 2-2 contre lui Liverpool, ceux de Conte ont gagné le ‘Boxing Day’ à Palais de cristal et la nuit dernière ils se sont attachés à la maison contre lui Southampton. Cette bonne dynamique de résultats les a fait grimper au sixième position, et avec 30 points, ils ont les postes européens à jouer.