Ligue internationale de football | Le « crack » de Klopp contre ses joueurs après avoir perdu contre Leicester

29/12/2021 à 13:12 CET

Marc del rio

Après la défaite 6 – 3 à l’Etihad face au Manchester City dans l’un des matchs les plus « fous » dont on se souvienne ‘Le lendemain de Noël’ de la Premier League, Leicester s’est remis de la défaite en battant Liverpool 1 – 0, de telle sorte que les « Renards » se rapprochent des positions européennes, tandis que les « Rouges » voient comment Manchester City s’éloigne six points dans la lutte pour le championnat.

A la fin du jeu, Jürgen Klopp a tenté d’expliquer les raisons de la défaite et n’a pas hésité à souligner les mauvaises performances de leurs joueurs. Malgré le calendrier compressé que doivent vivre les équipes anglaises à ces dates, l’Allemand a su aligner Salah, Mané, Van Dijk ou Henderson entre autres.

Klopp, sans détour : « Il y a eu tellement de performances en dessous du niveau normal qu’il est difficile de trouver une explication »

« Nous avons joué un très mauvais match, donc la défaite était méritée. C’était un match étrange où nous n’étions pas assez bons, nous aurions dû mieux nous défendre. Nous le faisons normalement et il est difficile d’expliquer pourquoi nous ne l’avons pas fait contre Leicester. Il y a eu tellement de performances inférieures à la normale qu’il est difficile de trouver une explication. » a manifesté un Klopp largement déçu pour les performances de leurs footballeurs.

Chelsea et Liverpool se voient ce dimanche

Liverpool est actuellement en deuxième position du classement, avec 41 points, le même qu’un Chelsea contre lequel ils seront mesurés ce dimanche 2 à 17h30 CET à Stamford Bridge. Un match dans lequel, celui qui échoue peut être pratiquement condamné à manquer d’options pour remporter le titre. « C’est un grand écart et pour couronner le tout, nous sommes contre Chelsea. Il n’était pas dans nos plans de lui donner l’opportunité de fuir vers la Cité, mais si nous jouons comme dans ce jeu, nous ne pouvons pas penser à les attraper. Ma préoccupation en ce moment est trouver des réponses à la défaite contre Leicester, pas City « , a conclu un Klopp que dans les prochaines semaines il perdra une partie de ses troupes en raison de la dispute de la Coupe d’Afrique.