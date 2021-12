Ligue internationale de football | Rangnick vient au secours de Varane

31/12/2021 à 14:20 CET

L’adaptation de Raphaël Varane à Manchester United n’est pas de tout repos. Après 10 ans dans le Real Madrid et avec tout gagné, la centrale française a décidé de son 28 années relever un nouveau défi dans sa carrière et atterrir sur le Première ligue main dans la main avec les « diables rouges, qui sont partis 40 millions d’euros dans les coffres blancs.

Les lésions Ils marquent ces premiers mois du Français dans sa nouvelle équipe. Un dans la région de l’aine et un dans la cuisse ont réduit les apparitions de l’équipe de Varane à huit matches de championnat et trois matches de Ligue des champions. Précisément, la deuxième blessure l’a tenu à l’écart pendant pratiquement deux mois, et à son retour en b, le défenseur n’a pas connu sa meilleure soirée, perdant le ballon qui finirait par assumer le but des rivaux.

Les critiques de Varane et de sa performance à ce jour commencent en Angleterre

La vérité est qu’à ce jour, eLa performance de Varane est bien en deçà du niveau affiché à Madrid, quelque chose qui n’est pas passé inaperçu en Angleterre et qui commence déjà à être source de critiques. Certaines critiques que l’entraîneur de United a tenté d’éteindre, une Ralf Rangnick qui a demandé de la patience au footballeur français.

Rangnick prend sa défense : « Il est absent depuis de nombreuses semaines, et sa performance contre Newcastle était bonne »

« Il est parti cinq ou six semaines, Il a même joué contre Tottenham avec des problèmes physiques. Il a commis l’erreur du but contre Newcastle, mais lui et Maguire vont bien « , a expliqué l’entraîneur allemand.

Récupérer sa meilleure version pour aider United et la Coupe du monde, les buts de Varane en 2022

Varane continue son set-up. Dans le double match de Noël, il a joué 90 minutes contre Newcastle et 24 dans la victoire de United contre Burnley. Après avoir clôturé l’année en blanc avec le Real Madrid et vécu une difficile adaptation dans sa nouvelle équipe, Varane se concentre sur la récupération de sa meilleure version pour aider un Manchester United en lambeaux à redresser le cours, tout en gardant une trace de la Coupe du monde du Qatar, dans laquelle la France défend son titre.