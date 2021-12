Ligue MX | Atlas, en finale mexicaine malgré sa défaite face aux Pumas

06/12/2021 à 08:48 CET

Cela a été confirmé par le technicien Diego Cocca: les la détermination et le cœur d’Atlas ont été les clés pour réussir la passe pour la finale du tournoi Ouverture 2021 du football mexicain.

Le rouge et le noir, malgré perdre contre Pumas UNAM 0-1, ils ont été classés par leur meilleure position au classement lors de la phase régulière (2e), après le palier final du match nul à un but (1-1).

Les locaux étaient clairement supérieurs aux chats tout au long de la première mi-temps, mais leurs tirs n’ont pas réussi à voir la porte. Déjà en ’75, de l’extérieur de la zone, Efrain Valverde surpris avec un coup sec qu’il a rejeté Camilo Vargas, bien que sa balle soit très molle devant sa surface. Au rebond est venu Dienno, qui n’a eu qu’à la pousser pour égaliser la série, même s’il manquait aux Pumas un autre but à passer.

En fin de compte, beaucoup de nerfs à la surface et la tension palpaient à quel point la classification pouvait être éphémère, et elle est venue avec le l’incertitude de VAR. Dans la dernière ligne droite, l’arbitre Jorge Antonio Pérez Durán s’est rendu au VAR pour un éventuel manque de Anderson Santamaria sur Juan Dienno avec l’avant-bras, mais après l’examen sur le moniteur a décidé de ne pas sanctionner la faute.

Après neuf minutes d’addition, au même Dienno une insouciance s’est ajoutée à lui qui a fini par l’expulser. Dans une tentative chilienne, il a raté et touché le visage de Jésus Angulo, ce qui l’a assommé. Rouge clair et soins médicaux extensifs pour la défense de l’Atlas qui n’ont fait qu’élever le niveau des nerfs.

Ainsi, les renards parviennent à atteindre la dernière marche pour remporter le trophée 22 ans plus tard l’ayant fait pour la dernière fois. A cette occasion, ils tenteront de rattraper la dure défaite au penalty contre Toluca, pour tenter d’apporter un titre aux vitrines de Guadalajara, après que presque 70 ans sans pouvoir les renouveler.

« Ça a souffert, mais l’équipe n’a jamais perdu sa personnalité, elle n’a pas perdu son identité, il y a eu beaucoup de situations de but mais le football a ces choses-là », a commenté Cocca lors d’une conférence de presse. « J’ai vécu des choses merveilleuses au club, c’était un club gagnant, un club qui a terminé super leader et a joué une demi-finale, qui a rempli les stades et c’est ce que je voulais contribuer de ma place et aujourd’hui était une nuit de rêve. Je suis heureux et fier & rdquor;.

Un jeu, en revanche, dans lequel tout n’était pas une bonne nouvelle. Julien Quinones il s’est retiré du terrain avec une cheville douloureuse et pourrait être absent pour la série finale.

Pumas, de son côté, est une nouvelle fois aux portes du titre, renouant avec l’histoire de la saison dernière.

Atlas jouera la finale de l’Apertura contre León la semaine prochaine, après que les Verts eurent éliminé les Tigres ce samedi. Dans la série finale, les « renards » seront locaux lors du match retour qui se jouera dimanche prochain, et jeudi, ils visiteront le stade de León.