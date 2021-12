L’IIFL Home Finance envisage Rs 24 000 crore d’AUM d’ici la fin mars

A fin septembre, le ratio NPA brut et net d’IIFL Home Finance s’élevait à 2,07 % et 1,39 %, supérieur à respectivement 1,99 % et 1,30 % fin juin.

Par Piyush Shukla

IIFL Home Finance vise une croissance des actifs sous gestion (AUM) de 15 à 16% sur une base annuelle à au moins Rs 24 000 crore d’ici la fin mars, a déclaré le directeur exécutif et chef de la direction (ED & CEO) de la société, Monu Ratra. dit FE. Ratra a déclaré que la dynamique des décaissements s’est considérablement accélérée à partir de juin et que les deux premiers mois du troisième trimestre, octobre-décembre, ont été « très prometteurs » en termes de croissance du crédit.

À la fin du mois de septembre, les actifs sous gestion d’IIFL Home Finance s’élevaient à 21 474 crores de roupies et 99 % de l’intégration des clients des prêts au logement s’est faite via des canaux numériques au cours du trimestre terminé en septembre. En juillet-septembre, les décaissements du financier du logement s’élevaient à 1 955 crores de Rs, contre 1 185 crores de Rs il y a un an.

En outre, Ratra a déclaré que même si les nouvelles normes de la Reserve Bank of India sur les mesures correctives rapides pour les sociétés financières non bancaires n’auront probablement pas d’effet de masse sur la plupart des prêteurs non bancaires à grande échelle, la clarification sur l’estampillage quotidien des NPA aura probablement un impact impact marginal sur les créances douteuses brutes d’IIFL Home Finance.

A fin septembre, le ratio NPA brut et net d’IIFL Home Finance s’élevait à 2,07 % et 1,39 %, supérieur à respectivement 1,99 % et 1,30 % fin juin.

«Nous avons été prudents dans la fourniture de provisions, nous ne voyons donc aucun changement important pour nos provisions et nos coûts, mais oui, nous verrons certainement une augmentation marginale et cela devrait se stabiliser dans un ou deux trimestres. Et je pense plutôt que c’est une bonne chose, cela peut également apporter plus de discipline au client, et je pense qu’à moyen et long terme, c’est une très bonne décision de le faire », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.