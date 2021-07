L’IIFL Home Finance vise à lever 7 000 crores de roupies au cours de l’exercice 22

Le revenu net d’intérêts a connu une croissance de 15% en glissement annuel pour atteindre Rs 574 crore. Le revenu total a augmenté de 42% au cours du trimestre de mars pour atteindre Rs 968 crore.

Par Ankur Mishra

IIFL Home Finance vise à lever environ 7 000 crores de roupies au cours de l’exercice en cours, a déclaré le PDG Monu Ratra à FE. La collecte de fonds se fera via des émissions de NCD, des prêts bancaires à terme, l’attribution directe de portefeuilles et un financement de la National Housing Bank (NHB), entre autres.

La société a commencé son exercice de collecte de fonds par le biais d’un problème de MNT, visant à éponger Rs 1 000 crore. La durée de l’émission NCD est de 87 mois et le taux du coupon annuel est de 10 %.

“Le besoin global de fonds en gardant à l’esprit les passifs qui vont arriver à maturité et les nouveaux plans d’affaires est d’environ 7 000 crores de roupies”, a déclaré Monu Ratra, directeur général et PDG d’IIFL Home Finance. Il s’attend à ce que les bénéfices du premier trimestre soient meilleurs que l’année dernière, car l’impact de Covid-19 a duré plus longtemps en 2020. “Le premier trimestre de cette année sera meilleur car il (l’impact de Covid-19) a duré trop longtemps l’année dernière et les gens ont été choqués par ce qui se passait », a-t-il déclaré.

Cependant, Ratra a reconnu qu’il y avait eu un certain impact sur les collections au cours du trimestre de juin de cette année, mais ce n’était pas alarmant.

En avril, Crisil avait révisé sa note sur le bras de la société IIFL Home Finance de « stable » à « négative ». La révision a été effectuée en raison de l’amélioration continue de l’efficacité de la collecte, ce qui a entraîné une légère augmentation des indicateurs de qualité des actifs inférieurs aux attentes précédentes malgré un environnement macroéconomique faible.

Avant cela, en mars, une autre société de notation Fitch avait confirmé la note de défaut d’émetteur à long terme (IDR) d’IIFL Finance à « B+ » et l’avait retirée de la surveillance de la notation négative (RWN). La société de notation a constaté une diminution du risque de baisse du profil de crédit de l’entreprise en raison de conditions économiques et de financement moins défavorables.

IIFL Home Finance a commencé ses activités en 2009 en tant que filiale en propriété exclusive d’IIFL Finance. IIFL Finance avait annoncé une croissance de 321% en glissement annuel de son bénéfice net à 248 crore au cours du trimestre de mars (T4FY21). Le revenu net d’intérêts a connu une croissance de 15% en glissement annuel pour atteindre 574 crore. Le revenu total a augmenté de 42% au cours du trimestre de mars pour atteindre Rs 968 crore.

