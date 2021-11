L’IInspiration explique pourquoi ils ont signé avec IMPACT après le départ de la WWE et parlent en passant la « porte interdite »

L’IInspiration n’a pas perdu de temps pour faire sentir sa présence dans IMPACT Wrestling.

Les Australiens ont fait leurs débuts au pay-per-view Bound for Glory d’IMPACT et ils ont rapidement remporté les titres IMPACT Knockouts Tag Team de Decay.

L’IInspiration a immédiatement frappé l’or dans IMPACT

talkSPORT a eu la chance de rattraper Cassie Lee et Jessi McKay cette semaine et de plonger dans leur décision de se diriger vers IMPACT après leurs sorties à la WWE.

« J’ai l’impression que c’était la solution parfaite pour nous », a commencé Lee. Pas pour nous vanter, mais nous avions de nombreuses options. En résumé, Jess et moi pensions que nous nous intégrions parfaitement à IMPACT dans la division Knockouts.

« Ils utilisent leur talent si incroyablement bien et les femmes sont simplement mises sur un piédestal – ce qu’elles devraient être, elles sont incroyables – et nous avons simplement glissé dedans. Nous avons remporté les titres Knockouts Tag Team, fait la fichue chose, et s’adapter parfaitement. Ajuster comme un gant.

« Nous avons trouvé notre maison, c’est ce que nous avons vraiment ressenti », a ajouté McKay. «Nous voulions que cela se sente comme la meilleure décision et c’est vraiment le cas. Cela allait si bien, nous étions si heureux. Nous sommes juste incroyablement reconnaissants de faire partie d’IMPACT et de la division Knockouts.

Les IIconics étaient les deuxièmes championnes par équipe féminine de la WWE

Comme Lee l’a déclaré, la paire avait plusieurs options provenant de la WWE. Elles étaient d’anciennes championnes par équipe féminine de la WWE et leur charisme a toujours été indéniable, elles n’allaient donc jamais manquer de prétendants.

Alors, qu’est-ce qu’IMPACT, et plus particulièrement Scott D’Amore, a fait pour s’assurer qu’ils ont obtenu l’IInspiration ?

« Cass et moi sommes passionnés par une chose, et c’est Big C – qui signifie communication », a expliqué McKay. « Quand nous parlions à Scott, tout d’abord, des messieurs complets, mais la seule chose que nous avons appréciée était la communication.

« Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Toutes les informations dont nous avions besoin. Nous savions que cela allait être incroyable, nous étions ravis de rejoindre IMPACT. Mais nous ne tenons pas cela pour acquis.

IMPACT a fait en sorte que le duo se sente désiré

« Le temps des gens est très limité, alors quand quelqu’un prend le temps de nous parler, nous l’apprécions. Ça a été génial, Scott a été incroyable et la liberté que nous avons eue, ça me rend tellement heureux.

« Parce que nous connaissons l’IInspiration mieux que quiconque. Nous l’avons construit à partir de zéro. C’est une amitié de 17 ans. Vous ne pouvez rien imposer là-dessus et ils respectent cela et nous en tant qu’interprètes. C’est beau.

« Le respect que nous avons ressenti a été un facteur important pour rejoindre IMPACT, mais se sentir désiré est aussi une chose énorme », a conclu McKay.

Des femmes comme Gail Kim et Madison Rayne occupent des postes puissants dans les coulisses d’IMPACT et cela signifiait également beaucoup pour les femmes lorsqu’elles regardaient des maisons en perspective.

Gail Kim joue un rôle important dans les coulisses d’IMPACT

« Ce sont des femmes que nous admirons également depuis des années. Voir à quel point IMPACT met l’accent sur la division féminine, cela signifiait beaucoup pour nous.

« Surtout la division par équipe parce que c’est là que se trouvent notre cœur et notre âme. Cela me rend fier de faire partie d’une entreprise qui a des femmes à des postes puissants.

Avec la porte interdite apparemment ouverte partout sauf à la WWE, The IInspiration cherche-t-il à saupoudrer sa poussière d’étoiles dans le monde de la lutte ?

La division IMPACT Knockouts était déjà empilée et maintenant ils ont The IInspiration

« Oui, il existe de nombreuses entreprises et artistes formidables, mais pour le moment, notre seul objectif est IMPACT », a déclaré McKay.

« Ils nous ont donné cette opportunité et nous ne voulons pas les laisser tomber, nous voulons livrer. Et nous avons tellement plus en réserve pour l’IInspiration que nous avons hâte de le montrer au monde, en exclusivité à IMPACT.

Assurez-vous de regarder IMPACT sur IMPACT Plus ou sur la chaîne YouTube IMPACT Insiders chaque semaine au Royaume-Uni