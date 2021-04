L’IIP baisse de 3,6% en février, l’inflation de l’IPC atteint son plus haut niveau en 4 mois

Un effet de base favorable à partir de mars poussera à la hausse la croissance de l’IIP, mais toute reprise industrielle qui en vaut la peine est encore loin, ont déclaré les analystes.

La contraction de la production industrielle s’est élargie à 3,6% d’une année sur l’autre en février, contre 1,6% le mois précédent, tandis que l’inflation de détail en mars a atteint un sommet de quatre mois de 5,52%, selon les données officielles publiées lundi.

Cela ajoutera aux malheurs des décideurs politiques et compliquera la tâche de la banque centrale à un moment où les risques pour la croissance économique d’une deuxième vague de cas de Covid-19 augmentent, au milieu des craintes de nouveaux verrouillages dans des États clés comme le Maharashtra.

Les biens intermédiaires, les biens primaires et les biens d’infrastructure – les segments qui ont mieux performé que les autres ces derniers mois – se sont contractés respectivement de 5,6%, 5,1% et 4,7% en février. Fait important, avant la dernière baisse, les biens d’infrastructure et de construction avaient enregistré une expansion chaque mois depuis août 2020, principalement en raison des dépenses publiques élevées.

En revanche, la contraction des biens d’équipement et des biens de consommation non durables s’est rétrécie à -4,2% et -3,8%, respectivement, en février, après -9% et -5,4% le mois précédent. La production de biens de consommation durables a connu une reprise intelligente, après avoir augmenté de 6,3% en février contre 0,2% en janvier. Un effet de base favorable à partir de mars poussera à la hausse la croissance de l’IIP, mais toute reprise industrielle qui en vaut la peine est encore loin, ont déclaré les analystes.

Certains des autres indicateurs à haute fréquence sont également restés faibles. Le PMI manufacturier a atteint un creux de sept mois en mars. La croissance des prêts est restée inférieure à 6,5% au cours de la semaine jusqu’au 12 mars. L’indice de reprise d’activité de Nomura a chuté le 4 avril. Bien que certains autres indicateurs (tels que le nettoyage de la TPS et les exportations en mars) aient affiché une hausse, la deuxième vague de la pandémie et les restrictions qui en résultent menacent le processus de rétablissement.

Ce qui ajoute également aux inquiétudes des décideurs politiques, c’est l’obstination de l’inflation au détail. L’inflation alimentaire s’est élargie à 4,94% en mars, après 3,87% le mois précédent. L’inflation des huiles et des graisses a bondi de 24,92%, celle de la viande et du poisson de 15,09%, celle des boissons non alcoolisées de 14,41% et celle des légumineuses de 13,25%. L’inflation des transports et des communications a bondi de 12,55%, tandis que celle de la santé est restée élevée à 6,17%.

Cependant, certains analystes s’attendent à une baisse temporaire de l’inflation de détail en avril à 4-4,5%, aidée par un effet de base et une baisse probable des prix des légumes. Mais la pression sur les prix pourrait revenir dès mai, ont-ils déclaré.

«Le Comité de politique monétaire prévoyant que l’inflation de l’IPC atteindra en moyenne 5,0% en moyenne au cours de l’exercice 22, les baisses de taux semblent exclues, à moins que l’activité économique ne subisse une autre perturbation profonde induite par Covid. Cependant, même dans cette dernière situation, les perturbations de l’offre peuvent provoquer une flambée de l’inflation, limitant l’étendue du soutien de la politique monétaire qui pourrait vraisemblablement être à venir », a déclaré Aditi Nayar, principal économiste d’Icra. Elle s’attendait à une pause prolongée du taux repo jusqu’en 2021 et du taux repo inversé au cours de la première moitié de cet exercice.

L’économiste en chef de India Ratings, DK Pant, a déclaré que la tendance des données «renforce l’idée que la hausse observée au mois de septembre et octobre 2020 était davantage due à une combinaison de demande festive et refoulée et que nous sommes encore loin d’assister à une reprise durable». .

«Le modèle de croissance des biens primaires et intermédiaires, deux indicateurs avancés de la production industrielle, indique une performance industrielle médiocre à court et moyen terme. Cela signifie également que le gouvernement et la RBI devront continuer à soutenir la demande », a déclaré Pant.

