Le manager adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, a confirmé que le milieu de terrain James Milner était absent jusqu’à la prochaine pause internationale pour cause de blessure.

L’homme de 35 ans a eu un problème aux ischio-jambiers en Victoire 5-0 de dimanche sur Manchester United. Il s’est avéré être une figure importante pour les Reds dans plus que des rôles de milieu de terrain cette saison.

Il a également réalisé une solide performance pendant 26 minutes à Old Trafford, mais il fait maintenant face à un sort de l’équipe.

Liverpool a des problèmes ailleurs au milieu de terrain, Naby Keita s’étant blessé contre United. Pendant ce temps, Thiago Alcantara et Fabinho n’ont pas fait partie de l’équipe en raison de leurs propres problèmes.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le manager adjoint de Liverpool Lijnders a confirmé que Milner ne serait pas disponible pendant un certain temps.

« Millie a senti quelque chose, il a senti que quelque chose n’allait pas dans ses ischio-jambiers, un peu serré », a déclaré l’entraîneur aux journalistes.

« Puis [Mason] Greenwood a fait cette course et il a décidé: « Je dois l’attraper » – comment va Millie, mettant toujours l’équipe en premier. Et cela a créé une blessure plus importante à ce moment-là, cette course.

«Cela montre beaucoup de son caractère et de sa volonté de faire passer l’équipe en premier. Cette [injury] sera jusqu’à la trêve internationale c’est sûr, donc c’est long. Mais nous aurons besoin de lui dans la période à venir.

« Mon titre de poste est directeur adjoint, mais je pense que vous pouvez également donner ce titre à Millie.

«Il connecte le staff et les joueurs dans la façon dont il assiste notre manager. Donc, il a un rôle à jouer et il le sait, donc tout va bien. Il doit rester vocal, laissez-moi le dire comme ça.

Keita a fait pire suite à un défi avec Paul Pogba en seconde période, pour lequel le Français a reçu un carton rouge.

L’homme de Liverpool est parti sur une civière, mais Lijnders a révélé que la blessure n’était pas aussi grave qu’on le craignait au départ.

Mises à jour de Keita, Fabinho et Thiago de Liverpool

«Naby a un bleu en ce moment, nous l’évaluons au jour le jour. Ça a l’air bien, donc c’est bien », a ajouté Lijnders.

« Fabinho ne sera pas prêt pour le match de demain, nous l’évaluerons encore au jour le jour. Il peut faire le match samedi, espérons-le.

« Ensuite, nous avons aussi Thiago, qui est plus proche que jamais de l’entraînement en équipe.

« Il sera plus tard dans la semaine avec l’entraînement de l’équipe. Brighton arrive probablement trop tôt, mais c’est bien qu’il soit de retour, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Quant à la blessure de Keita, Liverpool aurait le sentiment que jusqu’à cinq joueurs de Man Utd aurait pu voir rouge à Old Trafford.

