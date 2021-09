Lijnders donne un indice sur l’ordre hiérarchique de Klopp à Liverpool avec la revendication d’Elliott

Le patron adjoint de Liverpool a révélé que Harvey Elliott faisait de bons progrès vers son retour de blessure, aidé par le service médical du club.

Le joueur de 18 ans ne jouera pas pour les Reds dans un avenir prévisible à la suite d’une blessure à la cheville. Il a subi une luxation dans un défi avec Pascal Struijk lors de la victoire 3-0 de son équipe sur Leeds.

La blessure s’est avérée grave et, en tant que telle, Liverpool n’a pas mis d’échelle de temps sur son rétablissement.

Cependant, il a été opéré à Londres la semaine dernière et se dirige maintenant vers un retour à l’action. En effet, Lijnders a insisté sur le fait que l’international anglais des moins de 21 ans se portait bien.

Lijnders a également admis qu’Elliott est l’un des “meilleurs milieux de terrain” de Liverpool.

“Harvey est Harvey, un jeune garçon et il le gère de manière exceptionnelle, je dois dire”, a déclaré l’entraîneur (via Liverpoolfc.com)

« Si vous voyez notre équipe de joueurs, nous avons tellement de joueurs qui n’ont pas eu de blessures similaires, mais des situations similaires où ils ont eu une blessure à long terme.

“Vous voyez que notre groupe est une vraie famille, vous voyez comment ils ont réagi quand c’est arrivé – Naby [Keita] était avec les larmes aux yeux à côté du terrain, Curtis [Jones] était émotif.

“Vous voyez à quel point cela signifie pour nous tous, non seulement du point de vue du football, mais du point de vue des jeunes joueurs [who was] dans un si bon moment et nous avons perdu l’un de nos meilleurs milieux de terrain.

Liverpool sait tout sur les blessures à long terme après la crise des blessures défensives de la saison dernière.

Virgil van Dijk, pour sa part, a insisté sur le fait qu’il aiderait Elliott en cours de route. Le Néerlandais a subi une grave blessure au genou pour impressionner à nouveau cette saison.

Elliott a le soutien de Liverpool pour les blessures

“Il [Elliott] le gère très bien et nous avons une structure très solide en place avec notre service médical », a déclaré Lijnders.

«Avec tous les gars autour, nous essayons de le soutenir autant que possible dans ces premiers stades.

“Avec une blessure à long terme, chaque jour est une victoire – les petites choses, étape par étape, et il se concentre sur cela.”

Lijnders s’exprimait avant le choc de la Coupe Carabao mardi avec Norwich. Il a également révélé que Thiago Alcantara ne figurera pas à Carrow Road, ni à Brentford samedi.

L’international espagnol s’est blessé au mollet lors de la victoire du week-end dernier contre Crystal Palace.

Roberto Firmino reprendra l’entraînement en équipe première cette semaine après son problème aux ischio-jambiers. Trent Alexander-Arnold, qui était malade pour le match Palace, pourrait également revenir contre Brentford.

Les cinq principaux partenariats d’experts – Jimmy Greaves, Gary Neville, Jamie Carragher et plus