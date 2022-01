L’IJT autochtone démontre plus de capacités avec succès

Il est très critique pour un avion d’entraînement car il aide à familiariser le pilote stagiaire à reconnaître le départ d’un vol contrôlé.

Jeudi, l’Intermediate Jet Trainer (IJT), conçu et développé par l’entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL), a effectué avec succès six virages vers les côtés gauche et droit.

L’IJT est destiné à la deuxième étape de la formation des pilotes de l’Indian Air Force (IAF). L’avion piloté par le Gp Capt HV Thakur (Retd) et le Gp Capt A Menon (Retd) a démontré les capacités de l’IJT. Étaient également présents lors des démonstrations le Wg Cdr M Patel (Retd) le directeur des essais et le Gp Capt KK Venugopal (Retd) le pilote de sécurité aux commandes de la télémétrie.

Pour remplacer les Kirans vieillissants de la flotte IAF, cet avion a été conçu par HAL.

Selon la déclaration de HAL, sur la base des exigences spécifiées par l’utilisateur final -IAF, cet avion avait jusqu’à présent démontré avec succès ses capacités, notamment une capacité d’armement limitée, un facteur de charge, un facteur de décrochage satisfaisant et une enveloppe d’altitude et de vitesse.

La seule tâche en attente était le test de rotation. En 2016, lors des essais de vrille, l’avion avait quitté le vol contrôlé. Cela a temporairement interrompu le programme.

HAL a décidé d’utiliser ses propres ressources pour terminer le test Spin.

Pourquoi le Spin Test est-il important ?

Il est très critique pour un avion d’entraînement car il aide à familiariser le pilote stagiaire à reconnaître le départ d’un vol contrôlé.

Les actions nécessaires pour se remettre de telles situations.

En raison de son imprévisibilité, la récupération assurée de la vrille est une partie très importante des tests en vol très cruciaux.

Ce test de vol en vrille est intrinsèquement une manœuvre à haut risque.

Il progresse de manière incrémentale, rotation par rotation.

Les essais en vol sont le seul moyen d’évaluer l’acceptabilité car il s’agit d’une interaction complexe de forces aérodynamiques et d’inertie.

En vrille, le mouvement de l’avion est imprévisible.

Ces tests d’essorage prennent du temps.

Celles-ci sont réalisées en présence d’une équipe de concepteurs, d’ingénieurs d’essais en vol et de pilotes de sécurité qui surveillent en permanence les différents paramètres pendant le vol.

Avant que les vols en vrille à 6 tours ne soient entrepris, plusieurs tests en vol sont requis, avant que la certification complète ne soit obtenue.

Quelles mesures ont été prises après l’arrêt de 2016 ?

La société a entrepris des modifications majeures, notamment l’augmentation de la zone du gouvernail et le déplacement de la queue verticale vers l’arrière de la cellule. Les essais en vol ont repris en avril 2019.

Quelles ont été les modifications effectuées ?

Pour la sécurité de l’avion et de l’équipe d’essai pendant les essais de vrille, les nouvelles modifications comprenaient l’utilisation d’un nouveau système de parachute anti-rotation (ASPS).

Celui-ci a été intégré à l’avion en juillet 2020. Il a été suivi par le streaming réussi des parachutes en septembre 2020.

L’IJT avec sa configuration modifiée a commencé en novembre 2020, malgré le verrouillage mondial dû à la pandémie de COVID-19.

Qu’a dit HAL CMD ?

Sur la démonstration réussie des rotations, M. R Madhavan, CMD, « HAL avec les bonnes ressources et le bon soutien a la capacité de concevoir des produits qui répondront aux exigences des forces armées indiennes. »

Selon Arup Chatterjee, directeur (Ingénierie et R&D), « l’IJT a franchi une étape importante. » Il a attribué le succès à la synergie entre les opérations aériennes et les agences de certification (RCMA et DGAQA), ainsi que les concepteurs.

