“Like I Can” de Sam Smith de retour dans les charts grâce à TikTok

Plus de sept ans après la sortie de leur premier album Dans l’heure solitaire, Sam Smith reçoit une étincelle de viralité TikTok alors que le cinquième single de l’album “Like I Can” devient la bande originale de plusieurs tendances sur l’application de vidéo virale.

Écrit par Smith et Matt Prime et produit par Steve Fitzmaurice, Jimmy Napes et Mojam, “Like I Can” détaille les comparaisons faites suite à la fin d’une relation. Dans la chanson, Smith assure au sujet qu’ils ne trouveront jamais quelqu’un comme eux qui les aimera de la même manière.

Les utilisateurs de TikTik ont ​​essayé différentes interprétations du crochet de la chanson, “Il peut y avoir des amoureux qui tendent la main / Mais ils ne t’aimeront jamais comme je peux, peux, peux”, dans leurs vidéos. Dans la tendance relationnelle suscitée par la chanson, les utilisateurs ont posté des vidéos et des photos d’eux-mêmes avec leurs partenaires, frères et sœurs et meilleurs amis avec une superposition du refrain.

Forgeron participé à la tendance eux-mêmes, avec une torsion. Dans leur vidéo, qui a accumulé 29,5 millions de vues et 3,3 millions de likes depuis sa mise en ligne, le chanteur est montré en train de câliner son chien Velma dans un vaste champ verdoyant. Dans une vidéo de type blooper comique téléchargée après que la vidéo originale soit devenue virale, Smith a laissé les téléspectateurs découvrir la lutte en coulisse pour faire courir son chien vers eux au moment parfait avec l’audio de la chanson.

La vidéo de Smith est l’une des plus de 1,5 million téléchargées sur TikTok en utilisant “Like I Can”. Outre la tendance relationnelle, la chanson a également été utilisée avec le filtre photo d’arrêt sur image de l’application. Dans le Tendance #FreezeFramePhoto, les utilisateurs prennent des photos d’eux-mêmes en train de rire naturellement comme test pour voir à quel point ils sont photogéniques. Un certain nombre des vidéos les plus populaires sous l’audio “Like I Can” ont accumulé plus d’un million de vues.

Depuis qu’il est devenu viral sur l’application en août, “Like I Can” est réapparu dans le classement Spotify Top 200 à la 77e place. Après sa sortie en 2014, le morceau s’est classé dans plus de deux douzaines de pays et a atterri à la cinquième place du palmarès US Dance Club Songs de Billboard.

