Lil Baby et 42 Dugg Guest Star dans la vidéo d’EST Gee pour « 5500 Degrees »

EST Gee a partagé le nouveau clip de son single brut et énergique « 5500 Degrees (avec petit bébé, 42 Dugg et Rylo Rodriguez) », qui est devenu un favori des fans de la première mixtape de l’artiste hip-hop de Louisville, Bigger Than Life Or Death.

Sur « 5500 Degrees », Gee s’associe à Baby, Dugg et Rylo pour donner une nouvelle tournure à Le classique « 400 Degreez » pour mineurs qui est sorti en 1998. Dans le visuel réalisé par Diesel Filmz, les quatre artistes proposent des barres dynamiques qui mettent en valeur leur charisme et leur puissance de star.

La vidéo suit “Riata Dada” de Gee qui a été abandonné fin juillet pour célébrer le lancement de la nouvelle bande au n ° 1 du classement All Genre d’Apple.

Dans le visuel réalisé par Diesel Films, Gee s’entoure de bonne compagnie et se retrouve à vivre pleinement. La vidéo comprend également des apparitions de l’équipe CMG – y compris le grand patron Yo Gotti et, encore une fois, l’étoile montante 42 Dugg – alors qu’ils célèbrent à quel point tout le travail acharné a finalement porté ses fruits.

Plus récemment, Gee a fait ses débuts dans un grand festival à Rouler fort : Miami, où il a interprété plusieurs chansons de Bigger Than Life Or Death et aux côtés de Dugg. Il se produira également à Rolling Loud: New York et Rolling Loud: California ainsi qu’à Fabriqué en Amérique.

Bigger Than Life Or Death marque les débuts de Gee sur le label et le projet regorge de collaborations étoilées de Future, Gotti, Young Thug, Lil Durk et Pooh Shiesty.

La mixtape a ensuite été acclamée par plusieurs médias, dont XXL, OkayPlayer, Brooklyn Vegan, Complex, Fader et plus encore. Il a également reçu des critiques élogieuses de VIBE qui a affirmé: “… le natif de Louisville brille lors de cette sortie, ainsi que l’intégralité de son nouveau projet.” Stereogum a ajouté: “Même avec toutes ces grandes stars sur l’album… Bigger Than Life Or Death ne perd jamais son sens de la personnalité.” Ce mois-ci, Gee a également été reconnu par Billboard qui l’a couronné “Rookie R&B/Hip-Hop du mois de juillet”.

