Lil Baby et Jonas Brothers titrent “Space Jam: A New Legacy Soundtrack”

Republic Records et Warner Bros. Pictures ont dévoilé la tracklist étoilée de Space Jam: A New Legacy. Les précommandes sont disponibles dès maintenant et la bande originale sera disponible dans les magasins et chez tous les détaillants numériques le 9 juillet 2021, une semaine avant la sortie du film le 16 juillet.

La liste des morceaux a été découverte via une annonce vidéo «Pass The Ball», disponible à regarder ci-dessous.

Lil Baby et Kirk Franklin a ouvert la voie à la bande originale avec le single principal “We Win (Space Jam: A New Legacy)”. “We Win (Space Jam: A New Legacy)” a récemment atteint la première place du classement Billboard Hot Gospel Songs. En outre, il a rassemblé plus de 5 millions de flux et compte.

Sur ses talons, le single de suivi, “Juste pour moi” de SAINT JHN [feat. SZA], a captivé les fans depuis son arrivée. Le public a également récemment entendu « Pump Up The Jam » de Lil Uzi Vert et la collaboration de Cordae & Duckwrth « Settle The Score » dans la dernière bande-annonce du film.

L’album de 16 pistes propose une toute nouvelle musique et des méga-collaborations, dont “Control The World” de 24kGoldn [feat. Lil Wayne], “See Me Fly” de Chance the Rapper [feat. John Legend & Symba], les « Hoops » de Saweetie [feat. Salt-N-Pepa & Kash Doll], “Shoot My Shot” de Joyner Lucas, “Gametime” de Lil Tecca et Aminé, “Settle The Score” de Cordae et DUCKWRTH et “About That Time” de Dame DOLLA x G-Eazy x P-Lo x White Dave.

Précommandez Space Jam : Une nouvelle bande originale officielle de l’héritage.

Space Jam: A New Legacy Official Soundtrack Tracklist:

Lil Baby & Kirk Franklin – “Nous gagnons (Space Jam: A New Legacy)”

24kGoldn – “Contrôlez le monde” [feat. Lil Wayne]

Chance le rappeur – “See Me Fly” [feat. John Legend & Symba]

Saweetie – « Cerceaux » [feat. Salt-N-Pepa & Kash Doll]

Lil Uzi Vert – “Pump Up The Jam”

SAINT JHN – “Juste pour moi” [feat. SZA]

John Legend – “La foule devient folle”

Jonas Brothers – “Merci”

Lil Tecca & Amin – “Gametime”

Dame DOLLA, G-Eazy, P-Lo & White Dave – “À propos de cette époque”

BROCKHAMPTON – « MVP »

Cordae & DUCKWRTH – “Règle les comptes”

Big Freedia – “Goin’ Looney”

Joyner Lucas – “Tire mon coup”

Leon Bridges – “Mon gars”

Anthony Ramos – “Le meilleur”