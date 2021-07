Lil Baby et Kirk Franklin ont publié un visuel pour leur standout Space Jam : un nouvel héritage contribution « Nous gagnons ».

La vidéo combine des images du film mettant en vedette LeBron James et Looney Tunes avec des plans de Franklin et Lil Baby exécutant la piste sur un terrain de basket.

Lil Baby avait précédemment déclaré à Rolling Stone la collaboration : « Travailler avec une légende comme Kirk Franklin était cool. Je suis fier que ce soit une chanson que ma grand-mère et mes enfants peuvent écouter, tout en étant authentiquement moi. Je cherche toujours à grandir en tant qu’artiste et à faire partie de la chanson gospel n ° 1 du pays… C’est une bénédiction.

Franklin, qui est dans le coin de Lil Baby depuis “The Bigger Picture”, a ajouté à propos du rappeur: “Qu’il ait pu puiser dans la profondeur de ce qui se passait et avec la température du moment dans la société, j’ai été impressionné. Et je pense qu’il l’a encore fait [on ‘We Win’]. Une fois de plus, il a montré aux gens à quel point il peut être large dans son commentaire, ainsi que sa vulnérabilité. »

De retour en juin, Lil Baby a annoncé une tournée nationale avec Lil Durk au cours de laquelle ils interpréteront des succès de leur récent album collaboratif, The Voice of the Heroes, qui a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard 200.

Produite par Live Nation, la tournée d’automne débutera le 1er septembre à Mansfield, MA au Xfinity Center faisant des arrêts à la Nouvelle-Orléans, Phoenix, Los Angeles et Brooklyn, avant de se terminer à West Palm Beach, Floride le 15 octobre au Amphithéâtre financier iTHINK.

Baby soutiendra la course avec une série de dates de festival, y compris une tête d’affiche fixée à Festival de musique iHeartRadio, prévu les 17 et 18 septembre au T-Mobile Arena de Las Vegas. Le festival de deux jours mettra également en vedette Billie Eilish, Dua Lipa, Coldplay, Maroon 5, Florida Georgia Line, Cheap Trick, Nelly, Journey, Sam Hunt, Khalid et d’autres artistes qui seront annoncés, ainsi que les habituelles apparitions surprises et collaborations. Ryan Seacrest animera les débats.

