Lil Baby et Lil Durk abandonnent “La voix des héros” très attendu

petit bébé et Lil Durk ont ​​lancé leur projet tant attendu The Voice Of The Heroes via Quality Control Music / Wolfpack Global Music / Motown Records / Alamo Records.

The Voice Of The Heroes est l’un des albums les plus attendus de l’année, avec les géants du rap d’Atlanta et de Chicago faisant équipe pour un projet mettant en vedette Travis Scott, Meek Mill, Young Thug et Tige Vague. La sortie de l’album est accompagnée d’une nouvelle vidéo cinématographique réalisée par Daps pour « How It Feels » qui suit Baby et Durk sur un vol de bijoux, symbolisant leurs nouveaux rôles de « Robin Hood » consistant à prendre les riches et à retourner aux moins fortunés.

La superstar de la NBA James Harden est créditée en tant que producteur exécutif de The Voice Of The Heroes, car il a joué un rôle dans la création du projet et Lil Baby a passé un temps considérable dans le studio de Harden pour enregistrer. L’amitié d’Harden et Baby a été largement connue par la vidéo désormais tristement célèbre du généreux cadeau “chignon au miel” de Harden lors de la célébration de l’anniversaire de Lil Baby en décembre. Harden a également présenté des extraits de l’album sur Instagram plus tôt cette semaine, donnant aux fans un autre avant-goût de ce que l’album avait en réserve.

Lil Baby a récemment ajouté à son étui à trophées la semaine dernière au Prix ​​iHeartRadio 2021, remportant le prix de l’album hip-hop de l’année. Son récent morceau « Nous gagnons » avec Kirk Franklin de Space Jam: A New Legacy Official Soundtrack a été largement acclamé, amassant plus de 4 millions de flux et a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Hot Gospel Songs. Il s’agit du 8e Hot Gospel Songs n°1 de la carrière de Kirk Franklin et du 1er pour Lil Baby.

La liste des chansons de la voix des héros :

1. La voix des héros

2. 2040

3. Chapeau bas avec Travis Scott

4. Qui je veux

5. Toujours Hood

6. Homme de parole

7. Still Runnin’ avec Meek Mill

8. Médical

9. Comment ça se sent

10. Mentir

11. D’accord

12. Ce sont des faits

13. S’il vous plaît

14. Up the Side avec Young Thug

15. Si vous voulez

16. Rich Off Pain avec Rod Wave

17. Faire sortir

18. meurtri