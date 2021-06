Lil Baby et Lil Durk font équipe pour “Voice Of The Heroes”

petit bébé et Lil Durk ont ​​partagé le single et la vidéo très attendus, “Voice Of The Heroes”, de leur prochain projet commun du même nom, dont la sortie est prévue ce vendredi 6/4 via Quality Control Music / Wolfpack Global Music / Motown Records / Archives Alamo.

Sur la piste, Baby et Durk échangent triomphalement des histoires de leur parcours pour cimenter leurs rôles respectifs en tant que voix incontestables et authentiques du peuple et les responsabilités de devenir des héros envers ceux qu’ils ont imaginés. La sortie est accompagnée d’une nouvelle vidéo réalisée par Daps qui suit Lil Baby et Lil Durk dans les rues de la ville natale de Baby, Oakland City à Atlanta, entremêlée de vignettes des différents visages et générations du quartier.

En plus de laisser tomber le disque « Voice of The Heroes », les deux partagent les illustrations du prochain projet commun The Voice Of The Heroes. L’album est l’un des moments les plus attendus de 2021, avec deux des plus grands noms du jeu unissant leurs forces pour sortir ce qui sera sûrement un autre moment marquant dans les listes de récompenses longues et sans cesse croissantes pour Lil Baby et Lil Durk.

Lil Baby a récemment ajouté à son étui à trophées la semaine dernière au Prix ​​iHeartRadio 2021, remportant le prix de l’album Hip Hop de l’année. Bien qu’il soit facile pour Baby de se reposer sur son récent succès, le MC d’Atlanta est resté occupé cette nouvelle année. « We Win (Space Jam : A New Legacy) » par Baby et Kirk Franklin était le premier single à sortir de la bande originale du film très attendue qui sortira en salles cet été.

Les fans qui en veulent plus ont de la chance. Il a sorti un remix de “On Me” fin avril avec Megan Thee Stallion. En seulement 5 mois, « On Me » est devenu disque de platine certifié RIAA et figurait parmi les cinq meilleures chansons hip-hop américaines en streaming.

Précommandez La Voix des Héros ici.