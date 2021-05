Lil Baby Stars en single de la bande originale de ‘Space Jam: A New Legacy’

Republic Records et Warner Bros. Pictures ont annoncé Space Jam: A New Legacy Official Soundtrack, qui arrivera dans les magasins et chez tous les détaillants numériques le 9 juillet 2021. Pour annoncer l’arrivée de la bande originale, le premier single, «We Win (Space Jam: A New Legacy) »par Lil bébé et Kirk Franklin a chuté aujourd’hui.

Le morceau réunit le rappeur d’Atlanta Lil Baby, nominé aux GRAMMY Awards, avec 16x icône du gospel multiplatinum primé aux GRAMMY, Kirk Franklin sur un beat de Just Blaze (Eminem, Jay Z). Sur la piste, Lil Baby fait référence au film original, le rap, «Nous serons meilleurs que jamais / Nous avons fait une promesse, nous pouvons le faire ensemble / Et je ne romps pas ma parole / Je souhaite juste que je puisse voler comme un oiseau / Éloignez-vous de cette terre. “

Mercredi cette semaine, LeBron James a partagé la piste le jour du match avec plus de 85 millions d’abonnés Instagram et a fait vibrer les fans à l’arrivée de la chanson. James joue aux côtés du candidat aux Oscars Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, le nouveau venu Cedric Joe, Jeff Bergman, Eric Bauza et Zendaya. Le réalisateur Malcolm D. Lee est rejoint aux côtés d’une équipe de cinéastes innovante comprenant Ryan Coogler et Maverick Carter. Avec Lil Baby mettant en valeur la bande originale, le film est sûr d’être une sensation culturelle. Le film d’animation / live-action sortira dans les salles à travers les États-Unis et sur HBO Max le vendredi 16 juillet. Le film sera disponible sur HBO Max pendant 31 jours à compter de la sortie en salles.

Lil Baby a renforcé son argument en tant que rappeur le plus chaud du jeu ces derniers temps, notamment sort un remix de «On Me» fin avril avec Megan Thee Stallion. En seulement 5 mois, «On Me» est devenu platine certifié RIAA et est actuellement l’un des cinq meilleurs morceaux de hip-hop aux États-Unis. Rien que cette année, la piste a amassé plus de 400 millions de flux mondiaux et a atteint le n ° 1 à Urban Radio (et se classe actuellement dans le top 10 de Rhythm Radio). L’album de Lil Baby, My Turn, est également devenu l’album le plus vendu et le plus diffusé aux États-Unis avec 25 milliards de flux.

Achetez ou diffusez en streaming «We Win (Space Jam: A New Legacy)» de Lil Baby et Kirk Franklin.