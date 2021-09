Lil Durk et le bœuf NBA Youngboy expliqués alors que 21 Savage intervient

in

La dernière interview de 21 Savage aka Shéyaa Bin Abraham-Joseph avec DJ Akademiks a ramené le mystérieux sujet du boeuf entre Lil Durk et NBA Youngboy. Le Britannique a laissé entendre que de nombreux rappeurs ne travailleraient pas avec NBA Youngboy en raison de leur loyauté envers Lil Durk.

Dans une récente interview, le boeuf entre Youngboy et Lil Durk a été ramené alors que le rappeur de 28 ans, lauréat d’un Grammy, a expliqué pourquoi il n’aurait pas travaillé avec Kanye West sur Donda car sa loyauté ment à Drake.

De même, il a révélé que de nombreux rappeurs ne collaboreraient pas avec Youngboy car ils sont proches de Lil Durk.

“Vous n’avez pas à choisir votre camp”, a déclaré 21 à DJ Akademiks, ajoutant, “mais vous devez être un certain type d’artiste pour être au milieu.”

Lil Durk et le bœuf NBA Youngboy expliqués

Bien que cela n’ait jamais été dit explicitement, beaucoup pensent qu’il y a une guerre froide entre Lil Durk et NBA Youngboy. Le duo a collaboré sur des morceaux comme ‘My Side’ (2017). Mais cette année, les internautes ont déclaré que Durk avait peut-être pris un coup à Youngboy Never Broke Again dans son couplet “Still Runnin” avec Lil Baby mettant également en vedette Meek Mill.

Un rapport indique que la phrase “Ce ni ** a été foutu, au moment où il s’est enfui, il savait qu’il n’esquivait pas, il n’avait pas de chance” était pour le regretté rappeur FBG Duck.

Ce qui a conduit au bœuf présumé de Lil Durk et Youngboy NBA

Pour les non avertis, la raison derrière le bœuf présumé de Lil Durk et NBA Youngboy pourrait avoir quelque chose à voir avec leur “cercle proche”.

L’ami de Lil Durk et artiste décédé, King Von, aurait été tué par balle après une altercation avec Quando Rondo, qui est apparemment proche de Youngboy.

Quando Rondo a parlé plus tôt de son cercle proche et de la façon dont son lien a conduit beaucoup à ne pas les aimer.

Rondo a déclaré: “Les gens ne nous aiment pas parce qu’ils savent que nous ne f ** k avec personne”, a déclaré Quando autour de la marque des deux minutes du clip. “Si j’ai l’impression que j’ai besoin de faire une chanson avec un *** un je vais le faire avec [YoungBoy]. … Beaucoup de problèmes se présentent parce que nous ne sommes pas à bras ouverts.

Beaucoup pensent que le bœuf entre Lil Durk et NBA Youngboy a été causé par le lien de ce dernier avec Rondo.

Regardez l’interview ci-dessous.

Cependant, Lil Durk et Youngboy n’ont jamais reconnu publiquement de mauvais sang entre les deux, et d’après la dernière interview de 21 Savage, les internautes supposent qu’il s’agirait probablement d’un problème plus passif.

Regardez les extraits de l’interview ci-dessous.

