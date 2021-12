Lil Durk et Morgan Wallen s’associent pour une nouvelle chanson, « Broadway Girls »

Morgan Wallenje dois avoir l’impression que tout est pardonné — Lil Durk l’a invité à figurer sur une nouvelle chanson… à moins d’un an de l’utilisation controversée du n-word par le chanteur country.

La chanson, « Broadway Girls », était une sortie surprise jeudi soir, et elle est bien plus à saveur hip-hop que country. Essentiellement, Morgan chante le crochet et Durk s’occupe du rap … bien qu’il y ait quelques lignes qui sonnent comme si MW plongeait son orteil et tentait un petit rap.

La collaboration est le dernier signe que la superstar du pays rebondit pleinement après que l’industrie l’a « annulé ». Comme vous le savez, en février … TMZ a obtenu une vidéo, tournée par l’un des voisins de Morgan, lui montrant en utilisant le n-mot après une soirée bien arrosée entre amis.

Stations de radio a arrêté de jouer les chansons de Morgan, et il a été interdit de plusieurs remises de prix toute l’année. Cependant, son double album, « Dangerous » a continué à dominer les charts et à établir des records de vente.

Morgan dit qu’il n’avait aucune idée de l’histoire ou de la douleur attachée au mot n, et a dit Michael Strahan il a appris de la controverse. Depuis lors, il est apparu sur scène dans les spectacles d’autres artistes, y compris Église Éric – et reçu des tonnes d’applaudissements. Il a également annoncé une tournée l’année prochaine.

Maintenant, Lil Durk l’embrasse complètement … donc, on dirait le dos de Morgan.