Lil Durk répond après que le Montana français s’attribue le mérite de l’avoir mis

French Montana fait plus de vagues.

Alors qu’il se prépare pour son nouvel album They Got Amnesia, le Coke Boy suscite la controverse en s’attribuant le mérite d’avoir fait appel à des rappeurs comme Chinx et Lil Durk.

« ILS ONT OBTENU L’AMNESIE COMME QUE JE NE LAIS PAS DONNER CHINX DRUGZ LIL DURK ET HARRY FRAUD … », a tweeté French.

ILS ONT OBTENU L’AMNESIE COMME JE NE LAIS PAS DONNER CHINX DRUGZ LIL DURK ET HARRY FRAUD …. – French Montana (@FrencHMonTanA) 27 octobre 2021

Cependant, ses commentaires n’ont pas plu à Durk, qui a apparemment répondu en rejetant la demande de French. « Un mec a dit qu’il m’avait fait que c’était la plus grosse casquette …… », a-t-il légendé son diaporama Instagram.

Durk était affilié à l’équipe de French Coke Boys, mais n’a jamais signé avec le label. « C’était comme de l’amour fraternel », a-t-il déclaré à VladTV à propos de leur relation dans une interview en 2018. « Il ne m’a pas construit. »

Cependant, avec le recul, Durk a déclaré qu’il aurait signé en français. « Si j’avais eu la tête sur les épaules à l’époque, assez intelligent pour prendre mes propres décisions comme je le fais maintenant, je l’aurais fait parce qu’il m’a montré des trucs que j’ai toujours voulu voir ou que j’ai toujours voulu faire. »

French se prépare à sortir son nouvel album They Got Amnesia le 12 novembre. Vendredi, il a sorti son single « I Don’t Really Care », produit par Boi-1da et Lil CC. Dans la vidéo, il fait référence à Childish Gambino, The Weeknd, Eminem et Cardi B.