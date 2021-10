Lil Fizz de B2K partage des excuses émotionnelles avec Omarion sur scène pour sortir avec l’ex Apryl Jones

Il semble que les camarades du groupe B2K Omarion et Fizz aient peut-être appelé à une trêve. Les deux ont été mêlés à une sorte de bœuf et à un malentendu lorsque Fizz a commencé à sortir avec Apryl Jones, la mère des deux enfants d’Omarion. Tous les trois sont apparus sur Love & Hip Hop: Hollywood lors de sa saison inaugurale et des suivantes. Au cours des deux premières saisons, Omarion et Jones étaient en couple mais se sont séparés peu de temps après avoir cessé d’apparaître ensemble dans la série. Jones a affirmé qu’Omarion l’avait abandonnée ainsi que leurs enfants sans avertissement.

Flash forward plusieurs saisons plus tard, Jones est réapparu dans la série. Elle a dit qu’elle et Fizz étaient des amis proches, mais des rumeurs ont persisté selon lesquelles ils étaient platoniques. Mais les deux ont nié cela, malgré un flirt intense et une prétendue confirmation d’autres co-stars et initiés. À la fin de la saison, Fizz et Jones vivaient ensemble et ont finalement confirmé qu’ils étaient un élément, à la consternation de la mère de l’enfant de Fizz, Moneice Slaughter, et d’autres co-stars. Beaucoup pensaient que la relation de Jones et Fizz était désordonnée et inconsidérée pour Omarion.

Mais Fizz a affirmé que lui et Omarion n’avaient jamais été des amis proches. Il a également déclaré qu’il ne devait aucune explication à Omarion pour sa relation avec l’ex d’Omarion. Jones a remercié Fizz de l’avoir aidée à reconstituer les morceaux de sa vie après sa séparation avec Omarion. Mais cela ne suffisait pas pour les garder ensemble et ils se séparèrent en un an.

Par Jones, Fizz n’a pas pu supporter la chaleur. Elle a confié à Madame Noire : « Je pense que c’était beaucoup de pression sur notre relation… Je pense que [Omarion] a également joué un rôle là-dedans, ce qui lui a donné l’impression qu’il me mettait dans une situation et vous savez, toute cette pression”, a-t-elle déclaré. “C’était juste mieux d’y mettre fin et d’être amical et de s’en éloigner. parce que ça n’allait pas marcher.”

Maintenant, Fizz veut enterrer la hache de guerre. Omarion a été rejoint sur scène au Millennium Tour par Fizz lors d’un récent arrêt lorsque Fizz a abordé la situation. “Je veux m’asseoir ici, humblement et sincèrement m’excuser pour tout trouble ou dysfonctionnement que j’ai causé entre vous et votre famille”, a déclaré Fizz. Jones a depuis été lié au Dr Dre.