Lil ‘Kim abandonnera ses mémoires “ candides’ ‘“ The Queen Bee’ ‘en novembre ⋆ .

*Lil Kim a annoncé qu’elle publierait un mémoire «candide» plus tard cette année intitulé «The Queen Bee», avec Kathy Iandoli, via Hachette Books.

«Je suis ravi de pouvoir enfin raconter mon histoire après tout ce temps», a déclaré Lil ‘Kim à PEOPLE. «Beaucoup de gens pensaient connaître l’histoire de Lil ‘Kim, mais ils n’en ont aucune idée.»

Selon le rapport, The Queen Bee racontera la carrière de près de 30 ans de Lil ‘Kim dans le hip-hop – et les obstacles qu’elle a dû surmonter – y compris son passage en prison.

Découvrez ci-dessous l’annonce Instagram du rappeur à propos de ses prochains mémoires.

C’EST ENFIN ICI !! C’est vrai, le livre Lil ‘Kim The Queen Bee Life Story. Chute en novembre !! Vous pensiez me connaître mais vous n’en avez aucune idée 😉 Merci @ kath3000 et @HachetteBooks de m’avoir aidé à publier mon histoire. ❤️ Précommandez maintenant! https://t.co/wyVrhYJZWy pic.twitter.com/ZWhamGcVbE – Lil ‘Kim (@LilKim) 28 avril 2021

«Lil ‘Kim a non seulement tracé des pistes pour les femmes dans le hip-hop, mais a également inspiré la carrière de celles qui ont suivi», lit-on dans le communiqué de presse du livre. «Cependant, la vie au sommet n’a pas été facile non plus. Lil ‘Kim parle également des moments cachés de son règne: ses relations complexes de haut niveau, l’industrie misogyne pour laquelle elle s’est battue pour changer grâce à la positivité sexuelle, le double standard difficile de l’image de soi et de la beauté sous les projecteurs, et l’acte capital de loyauté qui l’a finalement amenée en prison.

Les mémoires de Lil ‘Kim plongeront également dans son travail en tant qu’ «icône féministe», selon le communiqué de presse.

«Véritable tourneur de pages du début à la fin, la reine des abeilles est tout aussi féroce, stimulante et dure à cuire que la femme au cœur de cette histoire – et cimente fermement son héritage en tant que véritable icône féministe.

“The Queen Bee” devrait sortir le 2 novembre. Précommandez le mémoire en Kindle et en couverture rigide ici.