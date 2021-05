Lil ‘Kim publiera ses mémoires, “ The Queen Bee’ ‘⋆ .

Lil Kim (.)

*Lil ‘Kim a une histoire à raconter sur sa vie, et cet automne, le monde aura l’occasion de la lire dans le prochain livre de l’icône, intitulé “La reine des abeilles. » La nouvelle du livre, qui sortira le 2 novembre, a été récemment annoncée par la légende du hip-hop lauréate d’un Grammy Award.

«C’est enfin là. C’est vrai, le livre Lil ‘Kim The Queen Bee Life Story. Je suis tellement excité d’annoncer la sortie de mes mémoires en novembre. Vous pensiez me connaître, mais vous n’en avez aucune idée », a déclaré Lil ‘Kim, de son vrai nom Kimberly Denise Jones

Selon Lil ‘Kim, ses mémoires seront écrits avec la journaliste primée Kathy Iandoli. Le livre provocateur racontera les coulisses de la vie et de la carrière de Kim, y compris ses débuts en grandissant à Brooklyn, New York. Bien sûr, il y aura des doses substantielles de ses années passées avec le Notorious BIG sur la façon d’établir sa carrière solo dans le hip hop. Le livre couvrira sa vie d’actrice, de mannequin et de personnalité de la télé-réalité. Le livre de l’artiste promet de raconter des histoires droites sur ses relations de haut niveau, comment elle se sent et se perçoit, et la misogynie à laquelle elle a dû faire face dans l’industrie du divertissement, et bien plus encore.

«The Queen» sera publié par Hachette Book Group, l’une des maisons d’édition les plus importantes et les plus prestigieuses d’Europe. Le livre sortira pour coïncider avec le 25e anniversaire du premier album solo de Lil ‘Kim, «Hard Core».

Hachette a décrit le livre comme «un véritable retourneur de page du début à la fin [that’s] tout aussi féroce, habilitant et dur à cuire que la femme au cœur de cette histoire – et cimente fermement son héritage en tant que véritable icône féministe.

“Hachette Books est dédié aux auteurs audacieux qui ont une histoire à raconter – et peu d’artistes incarnent cette mission plus que l’icône légendaire et pionnière Lil ‘Kim, avec ses mémoires profondément personnelles et révélatrices”, a déclaré l’éditeur de la société Mary Ann Naples.

La reine du hip-hop a vendu plus de 30 millions de singles et 15 millions d’albums à ce jour. Elle a influencé des artistes hip-hop comme Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion et d’autres.