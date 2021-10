Lil Kim, ses fans ripostent à 50 Cent après qu’il ait comparé le chanteur à un « lutin »: « Tellement obsédé par moi »

50 Cent est interpellé par Lil Kim et ses fans après avoir partagé une vidéo mème comparant son collaborateur « Magic Stick » à un « lutin ».

Le rappeur, 46 ans, a supprimé puis republié la vidéo qui montrait Lil Kim marchant à l’envers alors qu’elle se produisait sur scène avant que le clip ne passe à une scène du film « Leprechaun » dans laquelle le personnage est vu se retirer sournoisement d’une grotte.

« Tout ce que j’ai dit, c’est que je pensais que c’était drôle LOL », a déclaré 50 Cent – ​​de son vrai nom Curtis Jackson – sous-titré la republiage.

Cependant, le trolling public n’a pas bien plu aux fans de l’animateur de « Get Money », 47 ans, qui a exprimé son mécontentement envers l’acteur de « Get Rich or Die Tryin' ».

Le rappeur Lil Kim a répondu à 50 Cent après que le rappeur et l’acteur ont partagé une vidéo la comparant à un lutin. (.)

« Il a des problèmes smh », a déclaré un commentateur sur un post Instagram de Shade Room qui montrait le coup de Lil Kim à l’antique. « Quel est le besoin réel d’essayer de la démolir alors ??? » a ajouté un autre fan. « Ma communauté a besoin d’être meilleure.

Lil Kim s’est adressé directement à 50 Cent dans une longue réponse sur les réseaux sociaux, écrivant en partie: « Tu es tellement obsédé par moi et ça devient effrayant… pas drôle du tout, j’espérais rire avec toi mais ringard yyyyyy booooo !!! »

En juillet, 50 Cent a également visé Lil Kim lorsqu’il l’a comparée à un hibou des neiges pour son look aux BET Awards.

Alors que Lil Kim a reconnu la « précision » de l’effort, le qualifiant d' »hilarant », elle a déclaré que ses amis et sa famille étaient plus contrariés par la blague qu’elle ne l’était pour le moment.

En juillet, 50 Cent a également visé Lil Kim lorsqu’il l’a comparée à un hibou des neiges pour son look aux BET Awards 2021. (Photo de Paras Griffin)

« Je vois que tu penses toujours à ce rendez-vous pour le dîner où tu m’as demandé que je devais refuser », a-t-elle ajouté en réponse à 50 Cent. « Laisse tomber, tu as une belle petite amie, j’ai un mari aimant. Laisse tomber. »